شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: مواجهة الأهلي والإسماعيلي تحصيل حاصل والنتيجة ليست مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على أبو جريشة، نجم الكرة المصرية، أن مواجهة الأهلي والإسماعيلي تحصيل حاصل، ولم يكن هناك رغبة من الفريقين في تحقيق الفوز.

وكانت قد انتهت مباراة الأهلي والإسماعيلي بتعادل الفريقين سلبيًا.

وتابع علي أبو جريشة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،الإسماعيلي يُعاني من الإجهاد لأنهم لعبوا المباراة الماضية يوم الخميس، وكان أقرب في بعض الأحيان من تحقيق الفوز في هذه المباراة.

وأتم أبو جريشة: لكن المباراة ليست هامة للفريقين، الاهلي دفاع ببعض اللاعبين الشباب، مثل هذه المباريات تنتظرها الجماهير، لكنها اليوم، كانت مباراة عادية.