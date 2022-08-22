شكرا لقرائتكم خبر عن عمر يختار 22 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادا لمباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة محمد عمر على على السفر للقاهرة بـ22 لاعبا لمباراة الزمالك والمقرر اقامتها الثلاثاء القادم ضمن الجولة 32 بالدوري المصري الممتاز على ملعب ستاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وجاءت اختيارات الجهاز الفني للاعبين كما يلي : محمد عبد المنصف – صبحي سليمان – فارس السيد - عبد الله نصيب – السيد سالم – محمود شبانه- كريم يحيى – عبد الغني محمد – محمد مجدي – صبري رحيل – هشام صلاح - مورو ساليفو – مروان عطية – احمد ميسي – احمد راشد – فوزي الحناوي – احمد نبيل مانجا – خالد الغندور – سعيدو سمبوري – مابولولو – بنجامين بواتينج – إبراهيم حسن.

وقرر الجهاز الفني بقيادة محمد عمر المدير الفني بإقامة التدريبات الختامية للمباراة غدا على ملعب النادي بسموحة ظهرا وبعد تناول وجبة الغذاء يسافر الفريق لمعسكر في القاهرة حتى موعد المباراة يوم الثلاثاء .

ويوجد توجه من الجهاز الفني بالعودة لطريقة 5 -3- 2 أمام الزمالك لتامين الدفاعات وتضييق مساحات الملعب على مفاتيح اللعب الكثيرة بنادي الزمالك.

ويعتمد الفريق على الرقابة اللصيقة لنجوم القلعة البيضاء واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز الكبير على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة.

وشهدت القائمة عودت سعيدو سمبورى للتشكيلة الاساسية عقب انتهاء الايقاف.