شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: مينفعش مصير الاتحاد السكندرى يبقى معلق لآخر الجولات فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عمر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، إنه من غير المنطقى أن يبقى مصير سيد البلد معلقا لآخر جولات الدورى العام، لافتا إلى أن الفريق حسابيا لم يضمن البقاء في الدورى المصري.

وأضاف عمر، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2"، ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق: "الاتحاد السكندرى يملك فريقا قويا ويطلع منه أحسن من كدا في الأداء والنتائج".

وتابع المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى: "الناس عرفت الأخطاء والفترة الجاية التعامل هيبقى مختلف وما ينفعش نقف على آخر مباراتين وأهم شيء أن إدارة الاتحاد عرفت الخطأ كان فين منذ بداية الموسم والاتحاد السكندرى لا يحتاج أكثر من 5 صفقات على الأكثر في الموسم الجديد".

من ناحية أخري خضع الأردنى عبد الله نصيب، مدافع الاتحاد السكندري، لعمليه عاجلة فى الوجه أسفرت عن وضع 3 غرز للاعب؛ بسبب إصابته فى لقاء البنك الأهلى الأخيرة، والذى فاز به زعيم الثغر بثلاثية نظيفة.

وفضل عمرو الأشلم، طبيب الاتحاد السكندرى، إجراء خياطة تجميلية لعبد الله نصيب للسيطرة على الجرح بعد إصابته بكدمة شديدة.

وعاد سعيدو سمبورى، لاعب الاتحاد السكندرى، إلى التدريبات عقب انتهاء الإيقاف ومن المنتظر عودته إلى التشكيل الأساسي لكونه أحد العناصر المهمة التى يعتمد عليها الجهاز الفنى بقياده محمد عمر.

ويشاهد الجهاز الفني للاتحاد السكندري مباراة فاركو والزمالك الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف للاعبى الزمالك وغلق مفاتيح اللعب ومراقبة لصيقة لزيزو وتعليمات خاصة لمنعه من التسديد أمام منطقة الجزاء.