شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 21 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلي اليوم، الأحد، الموافق 21 / 8 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، تعادل الأهلي مع الإسماعيلي بدون أهداف في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي والإسماعيلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من عمر الدوري المصري الممتاز، في نسخته الـ63، لينحصر الصراع على درع البطولة بين الزمالك وبيراميدز، علما بأن فوز واحد فقط للفريق الأبيض يعلن تتويجه رسميًا باللقب. وصل الأهلي بهذا التعادل للنقطة 64 في المركز الثالث بجدول الدوري، بينما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 37 في المركز العاشر، وعزز هذا التعادل من فرص بقاء الدراويش في الدوري رغم البداية الصعبة للفريق الأصفر.

رد أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي والعائد من رحلة احتراف في صفوف ألتاي سبور التركي، على الأنباء التي تتردد عن اشتراطه المشاركة من أجل البقاء في صفوف القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل، خاصة مع عدم حسم مصيره مع الأهلي في الفترة القادمة حتى الآن. وكتب ريان عبر حسابه على موقع إنستجرام: "شرف لأي لاعب أن يلعب في النادي الأهلي وأنا عمري ما أشترط اللعب، النادي الأهلي أكبر وأعظم من كده بكتير، كل اللي بيتقال كذب". وكيل إلياس الجلاصى يكشف حقيقة عروض الأهلى والزمالك كشف عمر ناجي، وكيل أعمال إلياس الجلاصي صانع ألعاب النادى المصرى، حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخراً عن وجود عروض من جانب الأهلي والزمالك لضم اللاعب فى الميركاتو الصيفى. وقال عمر ناجى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "لا توجد عروض رسمية، ولكن هناك اهتماماً بعد تألق اللاعب فى الموسم الجارى".