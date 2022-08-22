شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يعلن قائمة سيراميكا لمواجهة طلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها غدا الإثنين على ملعب المقاولون ضمن الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 21 لاعبا وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري

خط الدفاع: خالد صبحي - محمود البدري - سيف تقا - مصعب البطاط - عبد الله جمعة

خط الوسط: محمد توني - شريف دابو - محمد إبراهيم - محمود نبيل - مصطفى ميسي - صالح جمعة - إيفانز منساه - كوامي بونسو - مصطفى بهاء - محمد حسن

خط الهجوم: شادي حسين - حمزة مجدي - باسم مرسي - مروان عثمان

يغيب عن صفوف سيراميكا الحارس محمد كوكو وأحمد محسن للإصابة.

يحتل سيراميكا المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة بينما يحتل طلائع الجيش المركز الخامس برصيد 49 نقطة.