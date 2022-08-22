شكرا لقرائتكم خبر عن سواريش: سأعطي معلومات لإدارة الأهلي عن كل أسرار الفريق ولا أفكر في مصلحتي الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للأهلي، أن الشوط الأول من مباراته ضد الإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل السلبي، لم يكن الأداء الهجومي جيد من لاعبي الأهلي وكان هناك بعض الأمور تحتاج إلى تنظيم داخل الملعب، كما أن الخصم كان لديه لاعبين جيدين وشكل خطورة على دفاعنا.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: "تكلمنا مع اللاعبين بين الشوطين وغيرنا بعض الأمور ودخلنا الشوط الثاني، وكنا نقدم بشكل أفضل منهم ولم يهدد مرمانا إلا في فرصة واحدة وكانت تسلل".

وأضاف: "ضاع مننا فرصتين محققتين واحدة ابعدها الحارس ولكن لم نلعب بالشكل الكافي للفوز في المباراة، وأود شكر اللاعبين على أدائهم وفخور باللاعبين الصغار وهم مهمين لأنهم مستقبل الأهلي في الفترة المقبلة، وفي المستقبل سيكون لهم شأن أفضل".

وتابع: "كان من الصعب اللعب بالناشئين مرة واحدة وكانوا يحتاجوا للتواجد في ظروف تسمح لهم اللعب بشكل أفضل ولكن يستحقوا احترامي".

واستطرد: "حاليا استطعت التعرف على كل اللاعبين ومدى الكفاءات الفنية الموجودة عند كل وشخصية كل لاعب وعيوبه وسأعطي تقرير للإدارة بهذه المعلومات وهي معلومات سرية أعطيها لرئيس النادي مباشرة، وما هي الأخطاء والمطلوب مننا من أجل الإصلاح حتى نكون فريق قوي في الموسم المقبل".

واختتم: "أنا مدرب وعلي أن أكون جاهزا للانتقادات وأهم شيء بالنسبة لي هو مستقبل الأهلي وبدلا من التفكير في نفسي علينا التفكير في كيفية إعادة الأمور لنصابها ولم أفكر في مصلحة خاصة بي ولكن مصلحة الأهلي لأن الأهلي فوق الجميع، وما أستطيع أن أعد به أن هناك جدية عالية واحترافية عالية وطموح عالية".