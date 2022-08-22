شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 21 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 21 / 8 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تعادل الأهلى والإسماعيلى بدون أهداف وزيارة البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى لنادى الزمالك.

الأهلي يتعادل سلبيا مع الإسماعيلى بالدورى الممتاز.. صور

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي والإسماعيلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من عمر الدوري المصري الممتاز، في نسخته الـ63.

ميكالى مدرب المنتخب الأولمبي يزور الزمالك ويجتمع بـ"فيريرا"

حرص البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على زيارة نادي الزمالك عصر اليوم، الأحد، والاجتماع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا للتنسيق بينهما بشأن الفترة المقبلة .

رئيس المقاولون يحفز لاعبى الفريق فى جلسة خاصة قبل مواجهة فاركو

عقد المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم فى حضور محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة فاركو فى الدوري والمقرر لها بعد غد الثلاثاء فى الجولة الـ32 لمسابقة الدوري الممتاز.

أحمد ياسر ريان: عمري ما أشترط اللعب على الأهلي.. النادي أكبر وأعظم من كده

رد أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي والعائد من رحلة احتراف في صفوف ألتاي سبور التركي، على الأنباء التي تتردد عن اشتراطه المشاركة من أجل البقاء في صفوف القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل، خاصة مع عدم حسم مصيره مع الأهلي في الفترة القادمة حتى الآن.

الونش والجزيرى يؤديان تدريبات تأهيلية استعدادا لمواجهة الاتحاد

أدى محمود حمدي "الونش" وسيف الدين الجزيري، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة بعد انتهاء مران اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

استمرار غياب إبراهيم عادل وإكرامى ورمضان عن قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر

أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة مباراة فيوتشر فى الدوري الممتاز. ويحل بيراميدز ضيفا على فيوتشر فى الثامنة مساء غدٍ الاثنين باستاد السلام فى إطار مواجهات الجولة 32 من الدوري الممتاز.

تعرف على موعد عودة أفشة لتدريبات الأهلي بعد جراحة "الفتاق"

حدد الطبيب الذى أجرى جراحة "الفتاق" لمحمد مجدي أفشة لاعب الأهلي الفترة التي يحتاجها اللاعب للتعافي والعودة للتدريبات، ومن المقرر عودة اللاعب بعد 20 يوماً من الجراحة.

تصعيد 4 لاعبين شباب فى تدريبات الزمالك استعدادا للاتحاد السكندرى

شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم الزمالك الذى أقيم اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، تصعيد أربعة لاعبين من فريق الشباب مواليد 2003 استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.

آلام العنق تهاجم لاعب وسط الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي

يعاني محمد بيومي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، من آلام شديدة فى العنق، قبل ساعات قليلة من مواجهة الأهلي المحدد لها التاسعة مساء اليوم، الأحد، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 18 من عمر مسابقة الدوري العام.

خسر المنتخب الوطني لناشئي الاسكواش لقب بطولة العالم التى أقيمت بمدينة نانسي الفرنسية، بعد الخسارة أمام منافسه الإنجليزي فى المباراة النهائية بنتيجة 2-1.