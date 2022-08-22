شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الإثنين في الجولة الـ32 من الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات الغد الإثنين، ضمن مواجهات الجولة 32 من الدوري الممتاز، وجاءت على النحو التالي:

غزل المحلة والمقاصة

ويدير مباراة غزل المحلة والمقاصة محمد عادل حكما للساحة، ويعاونه كلا من محمد محمود لطفى ووائل عاطف، وسيد منير حكما رابعا، ومحمود الدسوقي حكم فيديو ومحمد التابعى حكم فيديو مساعد.



غزل المحلة

سيراميكا وطلائع الجيش

فيما يدير مباراة سيراميكا وطلائع الجيش صبحى العمراوي حكما للساحة، ومحمود عبد السميع وكريم يونس مساعدين، ونورا سمير حكما رابعا، ومحمد عباس حكم فيديو، وأحمد صالح حكم فيديو مساعد.



سيراميكا

بيراميدز وفيوتشر

ويدير مباراة بيراميدز وفيوتشر محمد معروف حكما للساحة، وأحمد عبد الغنى وأحمد توفيق مساعدين، وصبري إبراهيم حكما رابعا، وحسام عزب حكم فيديو وشريف عبد الله حكم فيديو مساعد.