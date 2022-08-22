شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يدخل معسكرا مغلقا ويخوض 3 مباريات ودية استعدادا للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل فريق حرس الحدود، بقيادة مدربه أحمد أيوب، معسكرا مغلقا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، في إطار استعداداته المكثفة لبدء مسابقة الموسم الجديد.

وقرر الجهاز الفني للحدود رفع معدلات اللياقة البدنية بخوض المران على فترتين صباحا ومساء، قبل ان يخوض الفريق 3 مباريات ودية خلال فترة إقامة المعسكر، أمام كلا من بتروجت والمصرية للاتصالات وطنطا، من اجل الوقوف والاطمئنان على حالة اللاعبين، بعد ارتفاع مستواهم وهو ما انعكس بالإيجاب على فوز الفريق في اغلب مباراته الودية الماضية.

وأدى الفريق مرانا مسائيا بمشاركة جميع اللاعبين في حضور العميد علاء السعدني رئيس لجنة التعاقدات.

الجهاز الفني يضم العميد عمرو محمد خليل مديرا للكرة، وأحمد أيوب مديرا فنيا، محمد مكي وعلاء حسب الله مدربين عام، وأحمد عاصم مدربا مساعدا، ووسام إسماعيل مدربا لحراسة المرمى، ومخطط أحمال دكتور صفي، وأخصائي علاج طبيعي دكتور ممدوح رزق، والمقدم عمرو محمد رضا مديرًا إداريا، وسامح صابر علي إداري الفريق.