شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعادل سلبيا مع الإسماعيلى بالدورى الممتاز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي والإسماعيلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من عمر الدوري المصري الممتاز، في نسخته الـ63، لينحصر الصراع على درع البطولة بين الزمالك وبيراميدز، علما بأن فوز واحد فقط للفريق الأبيض يعلن تتويجه رسميًا باللقب.

وصل الأهلي بهذا التعادل للنقطة 64 في المركز الثالث بجدول الدوري، بينما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 37 في المركز العاشر، وعزز هذا التعادل من فرص بقاء الدراويش في الدوري رغم البداية الصعبة للفريق الأصفر.































































































































