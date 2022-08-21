5 ملايين تكلفة متوقعة للحكام الأجانب في الدور الأول

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ومن المتوقع أن يشهد الدور الأول حضورا أقل للحكم الأجنبي من الدور الثاني حيث إن أغلب الفرق ليست على استعداد كامل لدفع (مبالغ كبيرة) على جلب الحكام الأجانب وطموحه البقاء فقط في دوري الكبار، وذلك عكس رؤية الأندية التي تطمح لخطف لقب الدوري، حيث سيكون جلب حكام أجانب هدفا رئيسا لها في أغلب مبارياتها.وسيكون فريقا الهلال والنصر هما الأكثر طلبا للحكام الأجانب، حيث سيطلب الهلال لثماني مباريات على الأقل وهي التي تلعب على أرضه وبين جماهيره، فيما النصر سيتقدم بطلب لـ 6 مباريات.
ويأتي الاتحاد في المرتبة الثالثة، حيث من المتوقع أن يطلب الحكام الأجانب في خمس مباريات يليه فريق الشباب الذي قد يطلب التحكيم الأجنبي للقاء الديربي مع النصر ولقاء الكلاسيكو مع الاتحاد.
كما يبرز أيضا لقاء ديربي القصيم الرائد والتعاون والذي سيكون حكمه أجنبيا بشكل مؤكد.
ويبلغ تكلفة طاقم التحكيم 219 لـ 5 حكام أجانب (حكم ساحة، وحكم مساعد أول، وحكم مساعد ثان، وحكم فيديو، وحكم مساعد للفيديو)، وهو الخيار الذي قد يكون أكثر طلبا من الخيار الثاني الذي وضعه الاتحاد السعودي والذي يتمثل في 4 حكام أجانب (حكم ساحة، وحكم مساعد أول، وحكم مساعد ثاني، وحكم فيديو) بتكلفة 175 ألف ريال.
يذكر أن الدوري ينطلق نهاية الأسبوع الحالي وتحديدا في الـ 25 من الشهر الجاري.
شروط طلب الحكام الأجانب:
- رفع الطلب قبل 16 يوما من موعد المباراة، سواء على أرض الفريق أو خارجه
- إرفاق الحوالة الخاصة بسداد تكلفة الطلب أو تسليم شيك مصدق قبل المباراة بـ16 يوما
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