جماهير الإسماعيلي تعتدي على حافلة مشجعي الأهلي وترشقها بالحجارة.. وإجراء عاجل من رابطة الأندية (فيديو وصور)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

اعتدى جانب من جماهير النادي الإسماعيلي، على حافلة مشجعي النادي الأهلي، أثناء توجههم إلى ستاد برج العرب.

وأظهرت الفيديوهات المتداولة، اعتداء جمهور الإسماعيلي، على جماهير الأهلي وحافلته، الأمر الذي أدى إلى تحطم زجاج الحافلة بعد التراشق بالحجارة.

كما حدثت مناوشات واشتباكات بالأيدي بين الطرفين، في وجود بعض من أفراد الشرطة.

من جانبها، أصدرت رابطة الاندية المصرية المحترفة، بيانا بشأن أحداث جماهير الإسماعيلي والأهلي قبل مباراة الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري.

وقالت الرابطة في البيان: "نما إلى رابطة الأندية من خلال وسائل الإعلام واقعة بين جماهير الأهلي والإسماعيلي وتناشد الرابطة جماهير الفريقين الإلتزام بالروح الرياضية".

وتم إبلاغ جميع الجهات المعنية وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات عقب انتهاء المباراة .

ويواجه الأهلى، نظيره الإسماعيلي، على ملعب برج العرب، في المباراة المؤجلة من الجولة 18، ضمن منافسات الدوري العام.