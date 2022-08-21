التشكيل الرسمي لقمة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيواجه به الإسماعيلي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ18 فى بطولة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ومحمود متولي وكريم فؤاد ومحمد أشرف ومحمد أحمد شرقية.

خط الوسط: محمد فخري وميدو نبيل وزياد طارق ولويس ميكيسوني.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.

ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي وحسام حسن ومحمد محمود ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي وعلي عمرو.

تشكيل الإسماعيلي

على الجانب الأخر، أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد دسوقي - محمود عبد العاطي دونجا - محمد نصر - عصام صبحي.

خط الوسط: محمد مخلوف - محمد عادل - أحمد مصطفي - أحمد مدبولي - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: خالد النبريصي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي وعمرو الحلواني ومحمد بيومي وعمر الوحش وعماد حمدي وحسن ياسين وجان موريل ومحمد عبد السميع ومحمد الشامي.