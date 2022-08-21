شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكتفي بتعادل سلبي مع الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الأهلي مع الإسماعيلي بدون أهداف في المباراة التي جمعهتما على استاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ18 في بطولة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 64 في المركز الثالث بجدول الدوري، بينما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 37 في المركز العاشر.

كان الإسماعيلي الأكثر نشاطا في الدقائق الأولى من عمر المباراة وهدد مرمى الأهلي أكثر من مرة أبرزها في الدقيقة الثامنة عن طريق أحمد مدبولي، وسيطر الأهلي على مجريات اللعب بعد مرور 10 دقائق من عمر المباراة في محاولة لفتح ثغرة في صفوف الدراويش.

وألغى حكم الراية هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 18 على كريم فؤاد بداعي التسلل لوجوده في مصيدة التسلل، وأنقذ مصطفى شوبير مرماه من فرصة أحمد مدبولي في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

وسدد عبد الرحمن مجدى تصويبة فى الدقيقة 29 من على حدود منطقة الجزاء ولكن أمسك بها مصطفى شوبير، وأنقذ شوبير مرماه من رأسية خالد النبريصي مهاجم الإسماعيلي في الدقيقة 36 بعدما أمسك بالكرة، وتألق شوبير للمرة الثالثة في الدقيقة 40 بعدما أبعد كرة أحمد مدبولي.

واحتسب حكم الراية تسللا على أحمد مدبولي في الدقيقة 42 في الهجمة التي شنها على دفاع الأهلي وكادت تتسبب في هدف للدراويش، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وأجرى الأهلي ثلاثة تغييرات مع بداية الشوط الثاني بنزول حسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد سيد عبد النبي بدلا من أحمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد شرقية، وهدد محمد أشرف مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 47 ولكن حولها محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي إلى ركنية.

وأجرى الإسماعيلي تغييرا في الدقيقة 60 بنزول محمد الشامي بدلا من خالد النبريصي، وهدد الشامي مرمى الأهلي برأسية في الدقيقة 63 ولكن مرت أعلى عارضة مرمى شوبير، ودفع الأهلي بتغييره الرابع بنزول محمد نصير بدلا من ميدو نبيل.

وهدد محمد الشامي مرمى الأهلي في الدقيقة 70 من عمر المباراة بعد استلام الكرة بين قلبي دفاع الأهلي ولكن أنقذها كريم فؤاد، وأجرى الإسماعيلي ثاني تغييراته في الدقيقة 82 بخروج أحمد مدبولي ونزول حسن ياسين بدلا منه.

وهدد الإسماعيلي مرمى الأهلي في الدقيقة 84 بهجمة مزدوجة من تسديدة عبد الرحمن مجدي وتصدى لها شوبير ثم سددها محمد الشامي وارتطمت بالعارضة قبل أن يبعدها دفاع الأهلي، وأجرى الأهلي خامس تغييراته في الدقيقة 85 بنزول محمد محمود بدلا من ميكيسوني.

وأنقذ محمد فوزي مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 86 من تسديدة أحمد سيد عبد النبي في أخطر فرص الفريق الأحمر خلال اللقاء، وأجرى الإسماعيلي تغيير ثالث في الدقيقة 90 بنزول محمد بيومي بدلا من أحمد مصطفى، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، محمد عبد المنعم ومحمود متولي في الدفاع وكريم فؤاد ومحمد أشرف ومحمد أحمد شرقية ومحمد فخري وميدو نبيل في خط الوسط، وزياد طارق ولويس ميكيسوني وأحمد سيد غريب في الهجوم.

وجلس على دكة البدلاء: علي لطفي وحسام حسن ومحمد محمود ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي وعلي عمرو.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: محمد فوزي في المرمى، محمد دسوقي – محمود عبد العاطي دونجا – محمد نصر – عصام صبحي في الدفاع، محمد مخلوف – محمد عادل - أحمد مصطفي – أحمد مدبولي في الوسط، وعبد الرحمن مجدي - خالد النبريصي في الهجوم.

وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي وعمرو الحلواني ومحمد بيومي وعمر الوحش وعماد حمدي وحسن ياسين وجان موريل ومحمد عبد السميع ومحمد الشامي.