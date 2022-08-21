شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يتصدى لتسديدة عبد الرحمن مجدى فى مباراة الأهلى والإسماعيلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدى مصطفى شوبير، حارس الأهلى، لتسديدة عبد الرحمن مجدى، لاعب الإسماعيلى، فى الدقيقة 84 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ18 فى بطولة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: مصطفى شوبير، خط الدفاع: محمد عبد المنعم ومحمود متولي وكريم فؤاد ومحمد أشرف ومحمد أحمد شرقية، خط الوسط: محمد فخري وميدو نبيل وزياد طارق ولويس ميكيسوني، خط الهجوم: أحمد سيد غريب.

ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي وحسام حسن ومحمد محمود ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي وعلي عمرو.

ودخل الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد فوزي،خط الدفاع: محمد دسوقي - محمود عبد العاطي دونجا - محمد نصر - عصام صبحي،خط الوسط: محمد مخلوف - محمد عادل - أحمد مصطفي - أحمد مدبولي - عبد الرحمن مجدي،خط الهجوم: خالد النبريصي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي وعمرو الحلواني ومحمد بيومي وعمر الوحش وعماد حمدي وحسن ياسين وجان موريل ومحمد عبد السميع ومحمد الشامي.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 63 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 56 هدفا وتلقت شباكه 20، فيما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 35.