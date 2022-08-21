شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 21 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم 21 / 8 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها مواصلة التدريبات استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى بعد غد الثلاثاء فى الجولة الـ32 للدورى.

الونش والجزيرى يؤديان تدريبات تأهيلية استعدادا لمواجهة الاتحاد

أدى محمود حمدي "الونش" وسيف الدين الجزيري، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة بعد انتهاء مران اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

تصعيد 4 لاعبين شباب فى تدريبات الزمالك استعدادا للاتحاد السكندرى

شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم الزمالك الذى أقيم اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، تصعيد أربعة لاعبين من فريق الشباب مواليد 2003 استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.

فيليب يقود تدريبات خاصة لأساسيى الزمالك فى مباراة فاركو استعدادا للاتحاد

قاد أندريه فيليب، مدرب الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة للاعبي الأبيض الأساسيين الذين شاركوا فى مباراة فاركو الأخيرة بالدوري خلال مران اليوم الأحد الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى المقبلة.

فيريرا يحذر مدافعى الزمالك من لدغات مهاجمى زعيم الثغر

حذر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مدافعي فريقه من غياب التركيز خلال مواجهة الاتحاد السكندرى

الزمالك ينتظر التتويج بالدورى أمام الاتحاد ويحقق رقما جديدا فى الانتصارات ينتظر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك التتويج بلقب الدورى للموسم الحالي 2021 / 2022 بشكل رسمي، حال تحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يهزم العين الإماراتى 1/3 فى بطولة العين الدولية للطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على العين الإماراتى بنتيجة 1/3، فى ختام مواجهاته ببطولة العين الدولية التى يشارك فيها الفريق استعدادا للموسم الجديد، ليختتم المنافسة فى المركز الثانى.