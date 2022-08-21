شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون يحفز لاعبى الفريق فى جلسة خاصة قبل مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم فى حضور محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة فاركو فى الدوري والمقرر لها بعد غد الثلاثاء فى الجولة الـ32 لمسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المهندس محسن صلاح مع اللاعبين، مؤكدا أنهم أمام فرصة ذهبية لتعديل وضع الفريق والبقاء في الدوري الممتاز.

وقال صلاح، إن النادي لا يبخل على أبنائه، متمنيا أن يبذل الجميع أقصى جهد لمواصلة الانتصارات، مؤكدا ثقته فى الجهاز الفني واللاعبين للخروج من الكبوة، خاصة أن المقاولون العرب يستحق مكان أفضل فى جدول الدوري مهنئا الفريق على الفوز أمام المقاصة.

ومن جانبه طالب المهندس محمد عادل اللاعبين بالعزيمة والإصرار والتحلي بالروح القتالية لتجاوز الموقف وتأمين موقف الفريق في الدوري الممتاز.

وأكد المهندس محمد عادل أن إدارة نادي المقاولون العرب لا تفكر فى أى أمر بخلاف موقف الفريق ونتائجه والتركيز على مباريات المقاولون فقط لأن الكرة في ملعب المقاولون، مؤكدا احترامه وتقديره لكل الأندية.

وتعهد اللاعبون أمام رئيس النادي والمشرف علي الكرة والجهاز الفني ببذل أقصى جهد لتحقيق الهدف.