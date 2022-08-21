حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 21/8/2022

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القاهرة - سامية سيد -

3 غرز لـ عبد الله نصيب وعودة سنمبورى لصفوف الاتحاد استعداداً للزمالك

خضع الأردنى عبد الله نصيب، مدافع الاتحاد السكندري، لعمليه عاجلة فى الوجه أسفرت عن وضع 3 غرز للاعب بسبب إصابته فى لقاء البنك الأهلى الأخير، والذى فاز به زعيم الثغر بثلاثية نظيفة.

كشف حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري، عن آخر المستجدات بشأن أزمة النادي مع التونسي معين الشعباني المدرب السابق للفريق البورسعيدي، بعد أن أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مستحقاته لدى النادي، وكان الاتحاد الدولي قد أصدر حكما يلزم المصري بسداد مبلغ 275 ألف دولار لمعين الشعباني، بناء على الشكوى الذي تقدم بها ضد النادي.

أبدى عبد الله السعيد، قائد فريق بيراميدز، ترحيبه بالتراجع عن قرار الاعتزال الدولى، بعدما علم بإعجاب روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى بمستواه وإمكانياته، واستفسر عن اللاعب أكثر من مرة.