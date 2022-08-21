شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي والإسماعيلي وهدف ملغٍ للأحمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء الأحد على استاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الجولة الـ18 في بطولة الدوري الممتاز.

كان الإسماعيلي الأكثر نشاطا في الدقائق الأولى من عمر المباراة وهدد مرمى الأهلي أكثر من مرة أبرزها في الدقيقة الثامنة عن طريق أحمد مدبولي، وسيطر الأهلي على مجريات اللعب بعد مرور 10 دقائق من عمر المباراة في محاولة لفتح ثغرة في صفوف الدراويش.

وألغى حكم الراية هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 18 على كريم فؤاد بداعي التسلل لوجوده في مصيدة التسلل، وأنقذ مصطفى شوبير مرماه من فرصة أحمد مدبولي في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

وسدد عبد الرحمن مجدي تصويبة في الدقيقة 29 من على حدود منطقة الجزاء ولكن أمسك بها مصطفى شوبير.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، محمد عبد المنعم ومحمود متولي في الدفاع وكريم فؤاد ومحمد أشرف ومحمد أحمد شرقية ومحمد فخري وميدو نبيل في خط الوسط، وزياد طارق ولويس ميكيسوني وأحمد سيد غريب في الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي وحسام حسن ومحمد محمود ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي وعلي عمرو.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: محمد فوزي في المرمى، محمد دسوقي – محمود عبد العاطي دونجا – محمد نصر – عصام صبحي في الدفاع، محمد مخلوف – محمد عادل - أحمد مصطفي – أحمد مدبولي في الوسط، وعبد الرحمن مجدي - خالد النبريصي في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي وعمرو الحلواني ومحمد بيومي وعمر الوحش وعماد حمدي وحسن ياسين وجان موريل ومحمد عبد السميع ومحمد الشامي.















































































