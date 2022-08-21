شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الأهلي 0 – 0 الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء الأحد على استاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الجولة الـ18 في بطولة الدوري الممتاز.

كان الإسماعيلي الأكثر نشاطا في الدقائق الأولى من عمر المباراة وهدد مرمى الأهلي أكثر من مرة أبرزها في الدقيقة الثامنة عن طريق أحمد مدبولي، وسيطر الأهلي على مجريات اللعب بعد مرور 10 دقائق من عمر المباراة في محاولة لفتح ثعرة في صفوف الدراويش.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبي في حراسة المرمى، محمد عبد المنعم ومحمود متولي في الدفاع وكريم فؤاد ومحمد أشرف ومحمد أحمد شرقية ومحمد فخري وميدو نبيل في خط الوسط، وزياد طارق ولويس ميكيسوني وأحمد سيد غريب في الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي وحسام حسن ومحمد محمود ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي وعلي عمرو.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: محمد فوزي في المرمى، محمد دسوقي – محمود عبد العاطي دونجا – محمد نصر – عصام صبحي في الدفاع، خط الوسط: محمد مخلوف – محمد عادل

أمامهم: أحمد مصطفي – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: خالد النبريصي

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي وعمرو الحلواني ومحمد بيومي وعمر الوحش وعماد حمدي وحسن ياسين وجان موريل ومحمد عبد السميع ومحمد الشامي.















































































