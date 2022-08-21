شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان: عمري ما أشترط اللعب على الأهلي.. النادي أكبر وأعظم من كده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رد أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي والعائد من رحلة احتراف في صفوف ألتاي سبور التركي، على الأنباء التي تتردد عن اشتراطه المشاركة من أجل البقاء في صفوف القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل، خاصة مع عدم حسم مصيره مع الأهلي في الفترة القادمة حتى الآن.
وكتب ريان عبر حسابه على موقع إنستجرام: "شرف لأي لاعب أن يلعب في النادي الأهلي وأنا عمري ما أشترط اللعب، النادي الأهلي أكبر وأعظم من كده بكتير، كل اللي بيتقال كذب".
ورحب البرتغالي ريكاردو، سواريز المدير الفني للأهلي، باستمرار أحمد ياسر ريان مهاجم الفرق الأحمر والعائد من رحلة إعارة في الموسم الماضي إلى نادي ألتاي سبور التركي، في التدريبات الجماعية للأهلي، على الرغم من أن اللاعب غير مقيد في قائمة الفريق ولن يستفيد من جهوده حتى نهاية الموسم الحالي.
جاء ترحيب ريكاردو سواريز باستمرار أحمد ريان في التدريبات الجماعية للأهلي حتى يكون تحت مراقبته ويتم تقييمه من الاستمرار في صفوف الفريق الأحمر أو يتم الموافقة على إعارته لأي من الأندية المهتمة بالحصول على خدماته في الموسم المقبل، في ظل رغبة اللاعب في حسم مصيره سواء من البقاء وقيده في قائمة الأهلي بالموسم المقبل أو الرحيل.
ومنح سواريز إدارة الأهلي مهلة أسبوع قبل تحديد مصير اللاعبين المعارين والعائدين من الإعارة، من أجل تحديد شكل قائمة الفريق الأحمر في الموسم المقبل في ظل رغبة الإدارة في إبرام عدد كبير من الصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي بخلاف حسم موقف اللاعبين المعارين من البقاء أو الرحيل عن الأهلي.