شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان: عمري ما أشترط اللعب على الأهلي.. النادي أكبر وأعظم من كده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي والعائد من رحلة احتراف في صفوف ألتاي سبور التركي، على الأنباء التي تتردد عن اشتراطه المشاركة من أجل البقاء في صفوف القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل، خاصة مع عدم حسم مصيره مع الأهلي في الفترة القادمة حتى الآن.

وكتب ريان عبر حسابه على موقع إنستجرام: "شرف لأي لاعب أن يلعب في النادي الأهلي وأنا عمري ما أشترط اللعب، النادي الأهلي أكبر وأعظم من كده بكتير، كل اللي بيتقال كذب".