أول تعليق من رئيس رابطة الأندية على شغب جماهير الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، على أحداث الشغب التي سبقت مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري المصري.

ويلتقي الأهلي والإسماعيلي خلال الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ18 بمسابقة دوري we المصري.

وقال أحمد دياب في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "سيتم رصد جميع الأحداث التي دارت حول مباراة الأهلي والإسماعيلي منذ بدء المباراة وحتي نهايتها وسيكون هناك قرارات من الرابطة عقب انتهاء المباراة".

واكمل دياب: " العقوبات قد تشمل الإيقاف عن دخول الإستاد وستكون طبقا لما تم رصد من أحداث".

وأردف: "تم إبلاغ كل الجهات المعنية بالأحداث التي جرت خارج ستاد المباراة وأناشد الجماهير التحلي بالروح الرياضية وتشجيع الفرق دون تعصب".

واختتم:" كنا نفكر في زيادة أعداد الجماهير بالمباريات خلال الموسم الجديد، ونتمني من الجماهير التحلي بالإنضباط والروح الرياضية".

الجدير بالذكر، أن هناك بعض مقاطع الفيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر بعض من جماهير الإسماعيلي وهيّ تعتدي على حافلة بعض من جماهير الأهلي.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 63 نقطة أما الإسماعيلي فيحتل المركز العاشر وله 36 نقطة.