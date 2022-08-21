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أول تعليق من رابطة الأندية على أحداث شغب جماهير الإسماعيلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المصرية بيانًا، مساء الأحد، بشأن أحداث الشغب التي حدثت قبل لقاء الأهلي والإسماعيلي بين جماهير الناديين.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والإسماعيلي خلال الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ18 بمسابقة دوري we المصري.

وقالت رابطة الأندية في بيانها إنه نمى إلى علمها من خلال وسائل الإعلام واقعة بين جمهور الأهلي والإسماعيلي، وتناشد الرابطة جماهير الفريقين الالتزام بالروح .

وأضافت الرابطة، بأنه تم إبلاغ جميع الجهات المعنية وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات عقب انتهاء اللقاء.

الجدير بالذكر، أن هناك بعض مقاطع الفيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر بعض من جماهير الإسماعيلي وهيّ تعتدي على حافلة بعض من جماهير الأهلي.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 63 نقطة أما الإسماعيلي فيحتل المركز العاشر وله 36 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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