تغييرات بالجملة.. سواريش يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي، عن التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة الإسماعيلي، ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ18 من الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة من 30 مباراة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ11 برصيد 36 نقطة.

ويقود أحمد سيد غريب هجوم النادي الأهلي في مواجهة الإسماعيلي التي تقام على ملعب "برج العرب" بالأسكندرية.

ويتكون تشكيل الأهلي لمباراة الإسماعيلي من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ومحمود متولي وكريم فؤاد ومحمد أشرف ومحمد أحمد شرقية.

خط الوسط: محمد فخري وميدو نبيل وزياد طارق ولويس ميكيسوني.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.

ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي وحسام حسن ومحمد محمود ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي وعلي عمرو.