شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان امبابي يحطم الأرقام القياسية مع باريس سان جيرمان بعد هدفه فى ليل! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل النجم الفرنسي كيليان أمبابي مهاجم الفريق الباريسي تحطيم الأرقام القياسية، حيث تمكن من إحراز أسرع هدف فى تاريخ باريس سان جيرمان، يأتي ذلك خلال اللقاء الذي يجمعهم الآن فى مواجهة نظيره ليل الفرنسي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وتمكن المهاجم الفرنسي من هز شباك ليل بعد 8 ثواني فقط من بداية اللقاء، ليسجل واحدًا من أسرع الأهداف فى الدوري الفرنسي، والأسرع على الإطلاق فى تاريخ باريس، ليؤكد اللاعب على تألقه فى الفترى الأخيرة، بعدما قام بتجديد تعاقده مع الفريق.



رقم قياسي آخر يحققه إمبابي بهدفه فى ليل

وبالحديث عن الأرقام القياسية وحالة التألق التي يعيشها المهاجم الشاب كيليان إمبابي، فقد استطاع اللاعب بهدفه فى مرمي ليل الوصول إلى الهدف رقم 200 فى مسييرته الكروية، حيث سجل 173هدفًا بقميص الفريق الباريسي و27هدفًا بقميص موناكو.

يأتي ذلك فى الوقت الذي انتشرت فيه العديد من الأخبار أن اللاعب يريد الرحيل لصفوف ريال مدريد فى الصيف الحالي، قبل أن يقرر اللاعب البقاء والإستمرار داخل صفوف الفريق الفرنسي، ليظهر لنا تألقه اللافت مع إنطلاقة الموسم الحالي.



كيرستوف جالتيير يشيد بإمكانيات اللاعب الكبيرة

ومن جانبه أكد المدرب الفرنسي كيرستوف جالتيير أن اللاعب كيليان إمبابي أحد الركائز والعناصر الأساسية فى الفريق بكل تأكيد، وأن اللاعب يلتزم بتعليمات الجهاز الفني بشكل كبير، مما يجعله يتألق مع الفريق الباريسي رفقة ميسي ونيمار، كما أشار أنه محظوظ بالتواجد مع هذا الكم الكبير من النجوم.

