السبب في حرقة الدم.. نبيل الحلفاوي يدعم الخطيب في رسالة جديدة

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة لرئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، عبر حسابه بموقع "تويتر".

وأعاد الحلفاوي، نشر صورة للخطيب، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلّق عليها، قائلا: "السبب في حرقة الدم ليست تغريدة الإعارة.. والتي لا تعني سوى أنه وضع مؤقت تسببت فيه ظروف الأهلي.. علاوة على أنها مكتوبة منذ ثلاثة أيام، السبب الحقيقي هو الإشادة بالرمز الخلوق المحترم ومواصلة دعمه ومساندته.. الخطيب أسطورة مصرية".

وكان الفنان، قد كتب قبل أيام عبر "تويتر": "الأهلي يوافق على تجديد إعارة الدوري موسما آخر"، في إشارة إلى اقتراب فوز الزمالك باللقب للموسم الثاني على التوالي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بمسابقة الدوري المصري، برصيد 63 نقطة بفارق خمس نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و12 نقطة عن الزمالك متصدر المسابقة.