شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: سواريز يعمل فى ظروف صعبة والفوز على الإسماعيلى سيمنحه الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن الظروف التى يعمل فيها البرتغالى ريكاردو سواريز صعبة جدا، وهو مجبر على التعامل معها وتقديم مستوى مميز.

وقال أحمد حسن، فى تصريحات للاستوديو التحليلى بقناة أون تايم سبورتس، "الظروف التى جاء فيها سواريز صعبة جدا من إصابات وإجهاد وخسارة اللاعبين وإرحة نجوم الفريق".

وأضاف الصقر، "سواريز الله يكون فى عونه، شغال حاليا باللاعبين الناشئين والذين لم يشاركوا والعائدين من الإصابة، وهو مجبر على التعامل مع هذه اللاعبين".

وأوضح أحمد حسن أن "مباريات الأهلى والإسماعيلى لها تاريخها وجماهيريتها حتى لو الفريقان يعانيان من أزمات، فبالتالى هدف سواريز الفوز وتقديم أداء مميز فى مباراة اليوم لمنح الثقة للجماهير فى بقائه مع الأهلى لأنهم منقسمون حاليا بين مؤيد لبقائه أو معارض".

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 63 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 56 هدفا وتلقت شباكه 20، فيما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 35.