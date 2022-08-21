شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم العين الإماراتى 1/3 فى بطولة العين الدولية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على العين الإماراتى بنتيجة 1/3، فى ختام مواجهاته ببطولة العين الدولية التى يشارك فيها الفريق استعدادا للموسم الجديد، ليختتم المنافسة فى المركز الثانى.

وشهد ختام البطولة حصول رشاد شبل على أفضل حائط صد والمحترف يوسيفانى هيرنانديز على أفضل لاعب فى البطولة.

وشهدت المواجهات الأربع السابقة للفريق الأبيض الخسارة 3 /0 فى أول اللقاءات أمام المنتخب السعودى، قبل الفوز على العربى الكويتى 3 /2 فى ثانى لقاءاته بالبطولة، ثم فوز طائرة الزمالك على الأهلى السعودى بنتيجة 3/0 فى ثالث مواجهاته الجمعة ثم الجيل الصاعد الجزائرى 1/3.

من جانبه أكد شريف الشمرلى، المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، أن فريق الزمالك يحاول الاستفادة من هذه البطولة استعدادا للموسم الجديد، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض يلعب بطولة العين دون الدوليين نظرا لتواجدهم مع منتخب مصر استعدادا لبطولة العالم.

من ناحية أخرى، قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مد فترة القيد الأولى للرجال والسيدات لـ 29 سبتمبر المقبل بدلا من 15 أغسطس الجارى.

وأخطر الاتحاد الأندية بعدم ضم أى لاعب أو لاعبة بعد غلق باب القيد على أن يتم السماح مع فتح باب القيد فى الفترة الثانية.