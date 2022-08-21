محمد صلاح أبو جريشة: دوافع الإسماعيلى كبيرة لتحقيق الفوز على الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمد صلاح أبو جريشة، نجم الإسماعيلى السابق، أن الإسماعيلى يمتلك العديد من الدوافع لتحقيق الفوز على الأهلى فى مباراة اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد صلاح أبو جريشة، فى تصريحات للاستوديو التحليلى بقناة أون تايم سبورتس، "الإسماعيلي لديه العديد من الدوافع للفوز على الأهلى، منها رد الاعتبار بعد الخسارة الكبيرة فى الدور الأول برباعية نظيفة، بالإضافة إلى إثبات أحقيته بالتواجد بالدوري، وثالث شيء هو مصالحة الجماهير بعد الهزيمة الثقيلة أمام المصري فى الجولة الماضية برباعية أيضا".

وأضاف أبو جريشة، "الإسماعيلى عانى من العديد من الأزمات وكل إدارة كانت بتلزق فى الفريق ومحتاج يعيد النظر فى اختيار اللاعبين وغياب باهر المحمدى ومحمد هاشم اليوم سيؤثر على الفريق".

ويحل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، ضيفاً ثقيلاً على الإسماعيلى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أحفاد التتش والدراويش.

وتعادل الأهلى مع إيسترن كومبانى سلبياً فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، بينما خسر الإسماعيلى من المصرى بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 63 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 56 هدفا وتلقت شباكه 20، فيما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 35.