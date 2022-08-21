شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي.. مشاركة شوبير وشرقية.. وغريب يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي والمؤجلة من الجولة الـ18 فى بطولة الدورى الممتاز، والتي تنطلق فى التاسعة مساء اليوم على استاد برج العرب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ومحمود متولي وكريم فؤاد ومحمد أشرف ومحمد أحمد شرقية.

خط الوسط: محمد فخري وميدو نبيل وزياد طارق ولويس ميكيسوني.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.

ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي وحسام حسن ومحمد محمود ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي وعلي عمرو.