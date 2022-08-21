شكرا لقرائتكم خبر أخضر الصالات يواصل استعداداته للآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات تدريباته في التجمع الخاص بلاعبي أندية دوري الدرجة الأولى، والذي يختتم اليوم، تمهيدا للمعسكر الذي سيقام في منطقة القصيم استعدادا للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في دولة الكويت الشقيقة في الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.

وأدى اللاعبون تدريبات خاصة على صالة نادي الاتفاق، بقيادة المدرب الإسباني أندرو بلازا، الذي عمد إلى تكثيف التدريبات باستخدام الكرة بهدف الوقوف على مستويات اللاعبين عن قرب، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة، شارك فيها الجميع.

يذكر أن أخضر الصالات سيقيم معسكرا تدريبيا في منطقة القصيم في الفترة من 26 أغسطس حتى 7 سبتمبر المقبل استعدادا لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في دولة الكويت الشقيقة في الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.

وأسفرت قرعة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، التي أُجريت في مايو الماضي، عن وجود أخضر الصالات في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات (اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام).