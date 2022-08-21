الاتحاد يحصل على الكفاءة المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل نادي الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية بعد أن سدد مجلس الإدارة كل الالتزامات المالية المترتبة على النادي. وجاء حصول الاتحاد على الشهادة، بعد الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس 2022م ، ووفقا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، مما سيمكن النادي من تسجيل جميع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة الحالية. وينضم الاتحاد إلى أندية الهلال والفتح وأبها والطائي والعدالة والفيحاء والخليج والشباب التي حصلت على الشهادة في وقت لاحق، من دوري كأس الأمير وينضم الاتحاد إلى أندية الهلال والفتح وأبها والطائي والعدالة والفيحاء والخليج والشباب التي حصلت على الشهادة في وقت لاحق، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكانت اللجنة حددت الـ21 من أغسطس الجاري آخر موعد للوفاء بالالتزامات المالية واجبة السداد.

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