شكرا لقرائتكم خبر بعد هزيمة جوشوا الفيصل يتوج أولكسندر أوسيك بطلا للعالم في الوزن الثقيل للملاكمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد نجاحه في انتزاع ألقاب WBA Super وIBF وWBO وIBO في اللقاء الأول، الذي أقيم في سبتمبر 2021م، على استاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، استطاع الأوكراني أولكسندر أوسيك المحافظة عليها بعد فوزه فجر أمس الأحد في نزال البحر الأحمر بعد أن طالب خصمه البريطاني «جوشوا» بلقاء العودة من جديد، وهو الأمـر الذي يحدث للمرة الأولى في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد عام 1999م، ليخسر مرة أخرى أمام أوسيك الذي بدوره أضاف إلى ألقابه لقبا إضافيا وهو لقب Ring Magazine الذي تخلى عنه الملاكم تايسون فيوري مطلع هذا الأسبوع.

وتوج وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الأوكراني أولكسندر أوسيك بلقب بطل العـالم للوزن الثقيـل للملاكمة، عقب فوزه بالنزال الذي أقيم على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

نزال تاريخي

وقال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأميـر عبدالعزيز بن تركي الفيصل «فخورون باستضافة هذا الحدث العالمي الكبير للمرة الثانية، والذي يعد تعزيزا لأحد أهدافنا، الرامية إلى أن تكون المملكة وجهة لاحتضان البطولات العالمية، وهو ما يؤكد حجم الاهتمام غير المسبوق الذي يحظى به القطاع الرياضي من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين، والدعم المباشر من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما نلمسه في كل مناسبة رياضية تقام في المملكة».

وأضاف «أبارك للملاكم أولكسندر أوسيك فوزه بنزال البحر الأحمر، وحظا أوفر لمنافسه «جوشوا»، فكلاهما قدم أداء تاريخيا، أمام حضور جماهيري كبير، والشكر على حضورهم في هذه الليلة التي لن تنسى».

حضور عالمي

انطلق الحدث بعدد من النزالات الثانوية، وسط حضور أكثر من 200 إعلامي، من داخل وخارج المملكة، يحملون 15 جنسية مختلفة، ويمثلون أكثر من 100 قناة وصحيفة وموقع مختص برياضة الملاكمة، لتغطية هذا الحدث العالمي الكبير.

وشهدت الصالة المغلقة لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة توافد الجماهير لمتابعة نزال البحر الأحمر، حيث امتلأت مقاعد الصالة بالحضور الجماهيري الكثيف، والذي تفاعل كثيرا مع النزال العالمي ووجد الأوكراني أوسيك الفائز بالنزال بعد 12 جولة مراثونية، تصفيقا حارا من الجمهور الغفير بعد إعلان النتيجة.

مناسبات رياضية بتشريف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان:







2017 سباق الخيل السنوي



2018 مهرجان ولي العهد للهجن1



2018 فورمولا إي الدرعية



2018 تصفيات كأس العالم



2019 نزال الدرعية



2019 مهرجان ولي العهد للهجن2



2019 فورمولا إي الدرعية



2021 كأس السعودية



2021 فورمولا إي الدرعية



2021 جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1



2022 مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل



2022 نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين



2022 نزال البحر الأحمر







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النزالات الثانوية:نزالات حسمت بالضربة التقنية القاضية:

فوز رملا علي أمام كريستال جارسيا نوفا.

فوز السعودي زياد المعيوف أمام المكسيكي جوزيه ألاتور.

فوز البريطاني كارلوم سميث ضد الفرنسي ماتيو بودرليك.

فوز الأردني بدر السمرين أمام الأذربيجاني فؤاد تارفيردي.

نقاط من نزال البحر الأحمر:

