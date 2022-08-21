بعد هزيمة جوشوا الفيصل يتوج أولكسندر أوسيك بطلا للعالم في الوزن الثقيل للملاكمة

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وتوج وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الأوكراني أولكسندر أوسيك بلقب بطل العـالم للوزن الثقيـل للملاكمة، عقب فوزه بالنزال الذي أقيم على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.نزال تاريخي
وقال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأميـر عبدالعزيز بن تركي الفيصل «فخورون باستضافة هذا الحدث العالمي الكبير للمرة الثانية، والذي يعد تعزيزا لأحد أهدافنا، الرامية إلى أن تكون المملكة وجهة لاحتضان البطولات العالمية، وهو ما يؤكد حجم الاهتمام غير المسبوق الذي يحظى به القطاع الرياضي من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين، والدعم المباشر من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما نلمسه في كل مناسبة رياضية تقام في المملكة».
وأضاف «أبارك للملاكم أولكسندر أوسيك فوزه بنزال البحر الأحمر، وحظا أوفر لمنافسه «جوشوا»، فكلاهما قدم أداء تاريخيا، أمام حضور جماهيري كبير، والشكر على حضورهم في هذه الليلة التي لن تنسى».
حضور عالمي
انطلق الحدث بعدد من النزالات الثانوية، وسط حضور أكثر من 200 إعلامي، من داخل وخارج المملكة، يحملون 15 جنسية مختلفة، ويمثلون أكثر من 100 قناة وصحيفة وموقع مختص برياضة الملاكمة، لتغطية هذا الحدث العالمي الكبير.
وشهدت الصالة المغلقة لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة توافد الجماهير لمتابعة نزال البحر الأحمر، حيث امتلأت مقاعد الصالة بالحضور الجماهيري الكثيف، والذي تفاعل كثيرا مع النزال العالمي ووجد الأوكراني أوسيك الفائز بالنزال بعد 12 جولة مراثونية، تصفيقا حارا من الجمهور الغفير بعد إعلان النتيجة.
مناسبات رياضية بتشريف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان:
- 2017 سباق الخيل السنوي
- 2018 مهرجان ولي العهد للهجن1
- 2018 فورمولا إي الدرعية
- 2018 تصفيات كأس العالم
- 2019 نزال الدرعية
- 2019 مهرجان ولي العهد للهجن2
- 2019 فورمولا إي الدرعية
- 2021 كأس السعودية
- 2021 فورمولا إي الدرعية
- 2021 جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1
- 2022 مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
- 2022 نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
- 2022 نزال البحر الأحمر
النزالات الثانوية:
- البلغاري ترايتشو جورجيف يتغلب على الإماراتي راشد بالحصا.
- بقرار جماعي من الحكام «دانيال لابين» يهزم السلوفاكي جوزيف جوركو.
- البريطاني بين ويتيكار يحسم النزال الثالث بقرار جماعي من الحكام أمام الكرواتي بيتار نوسيتش.
- بعد قرار فريق «جيمس ويلسون» بإيقاف النزال؛ «أندرو تابيتي» هو الفائز.
- رملا علي تحقق الانتصار بالضربة التقنية القاضية أمام كريستال جارسيا نوفا.
- السعودي زياد المعيوف ينتصر أمام خصمه المكسيكي جوزيه ألاتور بالضربة التقنية القاضية.
- السويدي بادو جاك يفوز على الأمريكي ريتشارد ريفيرا بعد قرار حكمين من أصل ثلاثة.
- البريطاني كارلوم سميث يفوز على الفرنسي ماتيو بودرليك بالضربة التقنية القاضية، وهذا النزال إقصائي يمنحه فرصة خوض نزال على لقب WBC للوزن المتوسط السوبر.
- الأردني بدر السمرين يحافظ على سجله الخالي من الخسائر بفوزه بالضربة التقنية القاضية أمام الأذربيجاني فؤاد تارفيردي.
- بقرار جماعي من الحكام، الكرواتي فيليب هرغوفيتش يتغلب على خصمه الصيني تشانغ زيلي ويكسب فرصة لخوض النزال على لقب IBF للوزن الثقيل.
نزالات حسمت بالضربة التقنية القاضية:
فوز رملا علي أمام كريستال جارسيا نوفا.
فوز السعودي زياد المعيوف أمام المكسيكي جوزيه ألاتور.
فوز البريطاني كارلوم سميث ضد الفرنسي ماتيو بودرليك.
فوز الأردني بدر السمرين أمام الأذربيجاني فؤاد تارفيردي.
نقاط من نزال البحر الأحمر:
- حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للنزال
- توج وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الملاكم الأوكراني أوسيك بلقب بطل العالم
- حافظ الأوكراني أولكسندر أوسيك على ألقابه
- بفوزه بالنزال وأضاف لقب Ring Magazine إليها
- خسر البريطاني جوشوا للمرة الثانية على التوالي أمام خصمه أوسيك
- الظهور الأول للملاكم السعودي زياد المعيوف على أرضه وحسم نزاله أمام خصمه بالضربة التقنية القاضية
- شهدت النزالات الثانوية حسم 4 نزالات بالضربة التقنية القاضية
- حضور أكثر من 200 إعلامي لتغطية النزال العالمي
- امتلاء جنبات صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بالجماهير التي تفاعلت كثيرا مع الحدث
كانت هذه تفاصيل خبر بعد هزيمة جوشوا
الفيصل يتوج أولكسندر أوسيك
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