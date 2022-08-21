شكرا لقرائتكم خبر عن 38 لاعباً ولاعبة يشاركون فى تصفيات الفرق القومية للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكاراتيه قائمة اللاعبين واللاعبات المقرر مشاركتهم فى تصفيات الفرق القومية، التى ستقام بصالة استاد القاهرة غدا، لاختيار العناصر التى ستمثل الكاراتيه فى البطولات المقبلة.

القائمة تضم 38 لاعباً ولاعبة وهم كل من: منيرة خالد ، منار خيرى ، منة سيد ، هاجر فتحى ، وميار هشام ، نور اكرم ، ندى محمد ، مريم محمد ، دينا أحمد ، ميسرة محمد ، جنا وليد ، نادية أسامة ، جنا حازم ، الاء ابراهيم ، ملك ناجى ، مريم عبد الرحمن ، جنة محمود ، ياسمين محمد ، منة الله محمد ـ اية أبراهيم ، حور أحمد ، فرح أحمد ، أحمد سامح ، عمر الطاهر ، يوسف هانى ، أحمد محمد ، عبد الله على ، عمر عماد ، محمد أشرف ، عمر محمود ، كريم وليد ، عمر احمد ، محمد محمود ، أحمد محمد ، محمود جابر ، على أسامة ، حازم احمد ، عمر محمد.

ويشارك منتخب الكاراتيه فى بطولة البريميرليج " الدورى العالمى " التى تقام بأذربيجان فى الفترة من 28 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة المنتخب التى أعلنها الجهاز الفني والمقرر مشاركته فى البطولة 13 لاعباً ولاعبة مقسمين إلى 6 لاعبات و7 لاعبين.

القائمة تضم كلا من: ريم أحمد، فريال اشرف، منة شعبان، احلام حمدى، دهب ياقوت ، حبيبة ماجد، على مستوى اللاعبات، و محمد صلاح، وعلى الصاوى، و طه طارق، وعبدالله ممدوح، عبدالله هشام، يوسف عماد، وأحمد أيمن.