شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام محمد رضا "بوبو" مع فيوتشر بعد تألقه فى الموسم الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش محمد رضا "بوبو"، لاعب فريق فيوتشر، حالة من التوهج الكروي منذ بداية الموسم الجاري، وهو ما جعل مسئولى فيوتشر يسارعون بتفعيل بند شراء اللاعب فى وقت سابق، تحسباً لتلقيه عروضاً مغرية فى الميركاتو الشتوي.

وشارك بوبو فى 27 مباراة مع فيوتشر، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 منذ انطلاق الموسم الجاري.

بوبو بدأ مسيرته الكروية فى وادي دجلة، وشارك مع الغزلان فى 87 مباراة قبل هبوطهم إلى القسم الثاني، ونجح بوبو فى إحراز 5 أهداف وصنع 3 بقميص وادي دجلة.

وتبلغ القيمة التسويقية لصاحب الـ 21 عاماً 150 ألف يورو، ويجيد بوبو اللعب في مركز وسط الملعب المهاجم.

ويتبقى لفيوتشر 3 مباريات فى الدوري العام، أمام بيراميدز والجونة والمقاصة على الترتيب، ورغم التعادل الأخير مع فريق سيراميكا، مازال فيوتشر يحكم سيطرته على المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 50 نقطة، إلا أن الفارق مع طلائع الجيش صاحب المركز الخامس تقلص إلى نقطة واحدة، وهو ما بات يهدد تواجد فيوتشر فى المركز الرابع حال خسارته أى نقطة بالجولات المتبقية.

من جهته طالب على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، لاعبى فريقه باعتبار المباريات المتبقية فى الدوري، مثل مباريات الكؤوس التى لا تقبل التعادل أو الهزيمة، خاصة أن الفريق يبحث عن إنهاء الموسم الجارى فى المركز الرابع لتتويج جهود اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 50 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة، وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.