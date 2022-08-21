شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار شباب الطائرة للوصول إلى نهائى بطولة أفريقيا فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة، بقيادة مديره الفنى هانى مصيلحي، إلى نهائى بطولة أفريقيا لمواجهة تونس غداً على أرضه ووسط جماهيره.

وجاء مشوار شباب الطائرة للوصول للنهائي كالتالى:

الدور الأول

الفوز على رواندا 3/0 ..

الفوز على الكاميرون 3/0

الفوز على ليبيا 3/0 .

ربع النهائى

الفوز على المغرب 3/0 .

نصف النهائى

الفوز على نيجيريا 3/1.

ووصلت بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة إلى تونس السبت قبل الماضى.

وتتكون بعثة منتخب مصر تحت 21 سنة من:

رئيس البعثة : الدكتور وائل قنديل

المشرف الفنى لمنتخب الناشئين والشباب : بيرسى اونكن

المدير الفنى للفريق : هانى مصيلحى

المدرب العام : اسلام عثمان

المحلل التقنى : احمد سعيد

المدير الادارى : محمد رمضان

طبيب الفريق : الدكتور محمد يونس

أخصائي العلاج الطبيعى : الدكتور سامح نور

اللاعبون:

١- ياسين محمد عيد

٢- محمد ياسر حسن

٣- زياد أسامة عبد الغنى

٤- احمد ياسر سعيد

٥- على وائل رؤوف

٦- احمد وائل قنديل

٧- حازم اشرف رشاد

٨- حمزة حمدى الصافى

٩- أحمد إبراهيم عبدالسميع

١٠- عبد الرحمن أحمد الشحات

١١- عبد الله أسامة سرور

١٢- ياسين أشرف أبو الحسن.