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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم، الأحد، العديد من الأخبار المهمة، على رأسها حصول الأهلى على مستحقات المركز الثانى بدورى أبطال أفريقيا من الكاف، قيام فيتوريا بزيارة الأهرامات، بالإضافة إلى وعد فيريرا للأساسيين فى الزمالك بالراحة بعد التتويج بالدورى .

 

الاتحاد الأفريقى يُنعش خزينة الأهلى بـ900 ألف دولار

تلقى النادي الأهلي شيكاً بـ900 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويمثل هذا المبلغ باقى مستحقات القلعة الحمراء لدى الكاف عن الحصول على المركز الثانى ببطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية.

 

 

3 غرز لـ عبد الله نصيب وعودة سنمبورى لصفوف الاتحاد استعداداً للزمالك

خضع الأردنى عبد الله نصيب، مدافع الاتحاد السكندري، لعمليه عاجلة فى الوجه أسفرت عن وضع 3 غرز للاعب بسبب إصابته فى لقاء البنك الأهلى الأخير، والذى فاز به زعيم الثغر بثلاثية نظيفة.

 

كشف حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري، عن آخر المستجدات بشأن أزمة النادي مع التونسي معين الشعباني المدرب السابق للفريق البورسعيدي، بعد أن أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مستحقاته لدى النادي، وكان الاتحاد الدولي قد أصدر حكما يلزم المصري بسداد مبلغ 275 ألف دولار لمعين الشعباني، بناء على الشكوى الذي تقدم بها ضد النادي.

 

أبدى عبد الله السعيد، قائد فريق بيراميدز، ترحيبه بالتراجع عن قرار الاعتزال الدولى، بعدما علم بإعجاب روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى بمستواه وإمكانياته، واستفسر عن اللاعب أكثر من مرة.

 

 

وعد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، لاعبى فريقه الذين يشاركون بصفة أساسية منذ بداية الموسم، بمنحهم راحة من المشاركة فى المواجهات المتبقية بالدورى، حال حسم اللقب أمام الاتحاد السكندرى.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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