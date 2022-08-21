شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، على رأسها حصول الأهلى على مستحقات المركز الثانى بدورى أبطال أفريقيا من الكاف، قيام فيتوريا بزيارة الأهرامات، بالإضافة إلى وعد فيريرا للأساسيين فى الزمالك بالراحة بعد التتويج بالدورى .
الاتحاد الأفريقى يُنعش خزينة الأهلى بـ900 ألف دولار
تلقى النادي الأهلي شيكاً بـ900 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويمثل هذا المبلغ باقى مستحقات القلعة الحمراء لدى الكاف عن الحصول على المركز الثانى ببطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية.
3 غرز لـ عبد الله نصيب وعودة سنمبورى لصفوف الاتحاد استعداداً للزمالك
أبدى عبد الله السعيد، قائد فريق بيراميدز، ترحيبه بالتراجع عن قرار الاعتزال الدولى، بعدما علم بإعجاب روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى بمستواه وإمكانياته، واستفسر عن اللاعب أكثر من مرة.
وعد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، لاعبى فريقه الذين يشاركون بصفة أساسية منذ بداية الموسم، بمنحهم راحة من المشاركة فى المواجهات المتبقية بالدورى، حال حسم اللقب أمام الاتحاد السكندرى.