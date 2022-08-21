شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، على رأسها حصول الأهلى على مستحقات المركز الثانى بدورى أبطال أفريقيا من الكاف، قيام فيتوريا بزيارة الأهرامات، بالإضافة إلى وعد فيريرا للأساسيين فى الزمالك بالراحة بعد التتويج بالدورى .

الاتحاد الأفريقى يُنعش خزينة الأهلى بـ900 ألف دولار

تلقى النادي الأهلي شيكاً بـ900 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويمثل هذا المبلغ باقى مستحقات القلعة الحمراء لدى الكاف عن الحصول على المركز الثانى ببطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية.

3 غرز لـ عبد الله نصيب وعودة سنمبورى لصفوف الاتحاد استعداداً للزمالك

خضع الأردنى عبد الله نصيب، مدافع الاتحاد السكندري، لعمليه عاجلة فى الوجه أسفرت عن وضع 3 غرز للاعب بسبب إصابته فى لقاء البنك الأهلى الأخير، والذى فاز به زعيم الثغر بثلاثية نظيفة.

كشف حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري، عن آخر المستجدات بشأن أزمة النادي مع التونسي معين الشعباني المدرب السابق للفريق البورسعيدي، بعد أن أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مستحقاته لدى النادي، وكان الاتحاد الدولي قد أصدر حكما يلزم المصري بسداد مبلغ 275 ألف دولار لمعين الشعباني، بناء على الشكوى الذي تقدم بها ضد النادي.