شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على الإسماعيلى فى القيمة التسويقية قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة الإسماعيلى، فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

القيمة التسويقية للأهلى تبلغ 33.95 مليون يورو، بينما تساوى القيمة التسويقية للإسماعيلى 5.75 مليون يورو.

الأهلى قرر استكمال ما تبقى من الدورى المصرى وكأس مصر باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلى بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدى وعلى عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبى ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثى محمد أشرف ومحمد فخرى وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلى بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف إصابة فى العضلة الضامة، وحسين الشحات للإصابة فى الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة فى قطر، وعمرو السولية.