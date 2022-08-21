شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يحذر دفاع فيوتشر من طوفان هجوم بيراميدز قبل لقاء الاثنين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، لاعبي الفريق من طوفان هجوم بيراميدز، خاصة بعد خماسية الفريق السماوى خلال الجولة الماضية فى شباك سموحة، وعاد فريق فيوتشر إلى التدريبات أمس بعد انتهاء الراحة التي منحها على ماهر للاعبين عقب التعادل مع سيراميكا فى الجولة الماضية بهدف لمثله.

ويختتم فريق فيوتشر بقيادة على ماهراليوم، الأحد، تدريباته استعداداً لمواجهة بيراميدز في المباراة المقرر إقامتها غداً الاثنين، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام باستاد السلام، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويتبقى لفيوتشر 3 مباريات فى الدوري العام، أمام بيراميدز والجونة والمقاصة على الترتيب، و رغم التعادل الأخير مع فريق سيراميكا، مازال فيوتشر يحكم سيطرته على المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 50 نقطة، إلا أن الفارق مع طلائع الجيش صاحب المركز الخامس، تقلص إلى نقطة واحدة، وهو ما بات يهدد تواجد فيوتشر في المركز الرابع في حالة خسارته لأي نقطة بالجولات المتبقية.

وطالب على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، لاعبى الفريق اعتبار المباريات المتبقية في الدوري، مثل مباريات الكؤوس التى لا تقبل التعادل أو الهزيمة، خاصة أن الفريق يبحث عن انهاء الموسم الجارى فى المركز الرابع لتتويج جهود اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 50 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة، وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.