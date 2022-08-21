شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى مع صافرة محمد الحنفى قبل مواجهة الأهلى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الإسماعيلي والأهلي فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 18 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها اليوم، الأحد، فى التاسعة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويدير لقاء الأهلى والإسماعيلى محمد الحنفي حكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام مساعد أول ويوسف البساطي مساعد ثان وأحمد حمدي حكمًا رابعًا، وللفيديو عمرو الشناوي ومصطفي عطيه.

وتعتبر هذه المباراة هى الـ 24 التى يديرها محمد الحنفي للإسماعيلي طوال تاريخه والـ 4 هذا الموسم والـ 2 أمام الأهلي، وذلك على النحو التالي..

لعب الإسماعيلي 23 مباراة بصافرة محمد الحنفى فاز 9 تعادل 7 خسر 7، له 18 هدفًا عليه 17 هدفًا، كلين شيت 13 لقاء

– الدورى العام ..

* يوم 10 يوليو 2011 خسر من حرس الحدود صفر / 2 بالإسكندرية ” أول مباراة له فى هذه البطولة ”

* يوم 22 فبراير 2013 ” موسم ملغى ” فاز على اتحاد الشرطة 1 / صفر ملعب الإسماعيلى بالقاهرة ( أحمد على)

* يوم 25 ديسمبر 2013 فاز على القناة 2 / 1 ملعب القناه بالإسماعيلى ( جون آنطوى 2 )

* يوم 13 فبراير 2014 تعادل مع حرس الحدود صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 22 أبريل 2014 فاز على وادى دجلة 2 / صفر بالقاهرة ( جون آنطوى ومحمود حمد )

* يوم 4 ديسمبر 2014 تعادل مع الزمالك صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 27 يناير 2015 تعادل مع سموحه صفر / صفر بالإسكندرية

* يوم 1 نوفمبر 2015 خسر من الداخلية صفر / 1 بالإسماعيلية

* يوم 30 يونيه 2016 فاز على وادى دجلة 2 / صفر بالقاهرة ( حسنى عبد ربه وإبراهيم حسن )

* يوم 3 مايو 2017 تعادل مع الزمالك صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 24 نوفمبر 2017 فاز على سموحه 1 / صفر بالإسماعيلية ( كريم بامبو )

* يوم 19 أكتوبر 2018 فاز على بيراميدز 2 / صفر بالإسماعيلية ( محمود متولى ولسعد الجزيرى من ضربة جزاء)

* يوم 25 فبراير 2019 تعادل مع طلائع الجيش صفر / صفر ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية

* يوم 25 أبريل 2019 خسر من وادى دجلة صفر / 3 بالقاهرة

* يوم 30 نوفمبر 2019 خسر من الاتحاد صفر / 3 بالإسكندرية

* يوم 28 سبتمبر 2020 فاز على طلائع الجيش 1 / صفر بالقاهرة ( أحمد مدبولى )

* يوم 18 يناير 2021 خسر من المقاولون العرب صفر / 1 بالإسماعيلية ( محمد حمدى زكى فى مرمى فريقه السابق )

* يوم 10 مايو 2021 فاز على البنك الأهلى 2 / صفر بالقاهرة ( فخر الدين بن يوسف وآرى بابل)

* يوم 11 أغسطس 2021 تعادل مع الأهلى 1 / 1 بالإسكندرية ( فخر الدين بن يوسف )

* يوم 23 أغسطس 2021 تعادل مع طلائع الجيش صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 21 ديسمبر 2021 خسر من سموحه 1 / 2 بالإسكندرية ( شكرى نجيب من ضربة جزاء )

* يوم 16 فبراير 2022 خسر من بيراميدز صفر / 1 بالقاهرة

* يوم 6 مايو 2022 فاز على المصري 3 / 2 ملعب الإسماعيلي بالإسكندرية ( باهر المحمدي من ضربة جزاء وأحمد مدبولي ومحمد الشامي )

– الإنذارات لـ 26 لاعبًا ..

• 3 إنذارات لـ باهر المحمدى

• إنذارين لكلا من محمود متولى وعبد الرحمن مجدى ومحمد حسن وعماد حمدي

• إنذار لكلا من أحمد صديق وشوقى السعيد وسامح عبد الفضيل وأحمد العش ومحمود عبد العزيز ومحمود حمد وبهاء مجدى وشكرى نجيب ومروان محسن وأحمد سمير ومحمود عبد الرازق ” شيكابالا ” ومحمد عواد وطارق طه والنيجيرى أودا مارشال ومحمد مجدى الجمل ومحمد صادق ومحمد عمار ومحمد بيومى ومحمود عبد العاطى ” دونجا ” ومحمد الشامى ومحمد مخلوف

– 3 ضربات جزاء للإسماعيلى ..

• فى مباراة بيراميدز 2018

• فى مباراة سموحه 2021

• فى مباراة المصري 2022