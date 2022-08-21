شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إلياس الجلاصى يكشف حقيقة عروض الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر ناجي، وكيل أعمال إلياس الجلاصي صانع ألعاب النادى المصرى، حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخراً عن وجود عروض من جانب الأهلي والزمالك لضم اللاعب فى الميركاتو الصيفى.

وقال عمر ناجى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "لا توجد عروض رسمية، ولكن هناك اهتماماً بعد تألق اللاعب فى الموسم الجارى".

وأضاف وكيل الجلاصي، "اللاعب سعيد فى المصري، ومن الصعب أن يتخلى النادى عنه فى الوقت الحالي".

ويعيش التونسي إلياس الجلاصى، صانع ألعاب النادي المصري، حالة من التألق منذ انتقاله إلى الفريق البورسعيدي بداية الموسم الجاري، قادماً من اتحاد المنستير التونسي، بعد تمسك معين الشعباني مدرب المصري السابق، بضم اللاعب نظراً لإمكانياته المميز.

وبشكل عام شارك إلياس الجلاصي مع النادي المصري في 38 مباراة منذ بداية الموسم الجاري في جميع البطولات، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 7 لزملائه بالفريق، وارتبط اسمه كثيراً بأندية القمة بعد تألقه مع الفريق البورسعيدي.