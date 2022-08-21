شكرا لقرائتكم خبر عن 7 تساؤلات مهمة عن مباراة الأهلي والإسماعيلي الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام الليلة واحدة من أهم مباريات الدوري هذا الموسم، عندما يلتقى فريق الأهلى والإسماعيلي باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ونرصد فى التقرير التالي فى 7 تساؤلات مهمة تتعلق بمباراة الليلة:

س: ما هي قائمة الأهلي لمباراة الإسماعيلي فى الدوري الممتاز؟

ج: ضمت قائمة الأهلي كلا من: ‏علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي وحسام حسن ومحمد محمود ومحمد ‏عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ‏ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد حمدي ‏وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية وعلي عمرو.

س: وماذا عن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي؟

ج: تضم قائمة الإسماعيلي لمباراة الأهلي كلاً من: محمد فوزي – أحمد عادل عبدالمنعم – عمر رضوان -عمرو الحلواني – محمد دسوقي – محمود البدري – محمد نصر – عصام صبحي -عمر الوحش – عماد حمدي – محمد بيومي – محمد مخلوف – محمد عادل – محمود عبدالعاطي «دونجا» – أحمد مدبولي – عبدالرحمن مجدي – أحمد مصطفي – محمد عبدالسميع – حسن ياسين – جان موريل-خالد النبريصي ومحمد الشامي.

س: من هو طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي؟

ج: يدير مباراة الليلة طاقم مكوّن من: محمد الحنفي حكم ساحة وأحمد حسام مساعد أول ويوسف بساطي حكم ثانٍ، وأحمد حمدي حكم رابع ، تقنية الفار، اختار اتحاد الكرة كلًا من عمرو الشناوي حكم فيديو، ومصطفى عطية مساعد حكم فيديو.

س: ما هو موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة؟

ج: الأهلي يلتقي مع الإسماعيلي فى التاسعة من مساء اليوم ،الأحد، بإستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة 18 لبطولة الدوري الممتاز.

س: ماذا فعل الأهلي والإسماعيلي في مباراة الدور الأول بينهما؟

ج: فاز الأهلي في مباراة الدور الأول بها برباعية نظيفة، سجلها بيرسي تاو "هدفين" وهدف لكل من على معلول هدف وأحمد عبد القادر.

س: وماذا عن تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي فى الدوري قبل لقاء الليلة؟

ج: التقى الأهلى والإسماعيلى فى بطولة الدورى الممتاز فى 120 مباراة، ويتفوق المارد الأحمر فى تاريخ لقاءات الفريقين، بعدما تمكن من تحقيق الفوز فى 63 مباراة وكان التعادل حاضرًا فى 35 مباراة، فيما فاز الإسماعيلى فى 22 مباراة.

س: وماذا عن ترتيب الفريقين في جدول الدوري هذا الموسم؟

ج:يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 63 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 9 مواجهات وخسر3 مباريات وسجل لاعبوه 56 هدفا وتلقت شباكه 20، فيما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 35.