الأهلي يستهدف ضم نجم العين الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأحد، أن النادي الأهلي جدد رغبته في ضم الجناح المغربي سفيان رحيمي المحترف في صفوف العين الإماراتي.

وبحسب صحيفة "LE 360" المغربية، فإن الأهلي يسعى للفوز بخدمات رحيمي والذي خطف الأنظار في موسمه الأول بالدوري الإماراتي.

وأضافت الصحيفة، أن وكيل رحيمي كشف عن تلقيه عروضًا من جانب عدة أندية سعودية يأتي من أبرزها النصر والأهلي إضافة إلى نادٍ أوروبي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة العين لا ترغب في بيع صاحب الـ26 عامًا، بعدما قدّم موسمًا مميزًا مع فريقه الحالي.

وسبق وأن أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق النادي الأهلي، عن دخول رحيمي ضمن حسابات القلعة الحمراء في الصيف الماضي قبل أن يتم التعاقد مع بيرسي تاو.

جدير بالذكر أن رحيمي لعب في الموسم الماضي 29 مباراة استطاع من خلالها تسعة أهداف وصنع 12 هدفًا.