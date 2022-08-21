حارس تشيلسي يرتكب خطأ كارثيًا أمام ليدز (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

ارتكب السنغالي إدواردو ميندي، حارس مرمى تشيلسي، خطأ كارثيًا ليكلف فريقه هدفًا في مباراة مضيفه ليدز يونايتد على ملعب "إيلاند رود" اليوم الأحد ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

واستقبل ميندي كرة من زميله أمام المرمى، وحاول مراوغة برندن آرونسون، لاعب ليدز، لكن الأخير قطع الكرة، وأودعها الشباك ليسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 33.

وخرج تشيلسي من الشوط الأول متأخرًا بهدفين دون رد، بعدما استقبل الفريق الأزرق هدفًا ثانيًا بتوقيع البرازيلي رودريجو بعد 4 دقائق من الهدف الأول.

وكان جانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان، ارتكب خطأ مشابهًا في مباراة فريقه ضد ريال مدريد في الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا، حيث استغل كريم بنزيما تباطؤ الحارس، ليقطع الكرة منه، ويسجل هدفًا.