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حارس تشيلسي يرتكب خطأ كارثيًا أمام ليدز (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

ارتكب السنغالي إدواردو ميندي، حارس مرمى ، خطأ كارثيًا ليكلف فريقه هدفًا في مباراة مضيفه ليدز يونايتد على ملعب "إيلاند رود" اليوم الأحد ضمن الجولة الثالثة من الممتاز "بريميرليج".

واستقبل ميندي كرة من زميله أمام المرمى، وحاول مراوغة برندن آرونسون، لاعب ليدز، لكن الأخير قطع الكرة، وأودعها الشباك ليسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 33.

وخرج تشيلسي من الشوط الأول متأخرًا بهدفين دون رد، بعدما استقبل الفريق الأزرق هدفًا ثانيًا بتوقيع البرازيلي رودريجو بعد 4 دقائق من الهدف الأول.

وكان جانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان، ارتكب خطأ مشابهًا في مباراة فريقه ضد في الموسم الماضي من ، حيث استغل كريم بنزيما تباطؤ الحارس، ليقطع الكرة منه، ويسجل هدفًا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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