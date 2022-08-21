خاص.. ماذا يفصل بوبو عن الأهلي.. وموعد الإعلان عن الصفقات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - يعقد مجلس إدارة الأهلي جلسة خلال 48 ساعة مع نظيرتها بنادي فيوتشر، من أجل الاتفاق النهائي على ضم محمد رضا بوبو، لاعب وادي دجلة السابق وفيوتشر الحالي.

ويتمسك الأهلي بضم اللاعب، لكن رغبة فيوتشر في ادخال عدة صفقات من القلعة الحمراء في المقابل، عطل الصفقة، وهو ما أدى إلى تفكير الأهلي في عقد جلسة لحل تلك الأزمة من أجل ضم اللاعب.

ويريد فيوتشر التعاقد مع طاهر محمد طاهر ضمن صفقة انتقال بوبو للأهلي، وهو ما يدرسه المسؤولين بالأهلي في الوقت الحالي، نظرًا للمستوى الجيد الذي قدمه طاهر مع الفريق.

وبحسب مراسل يلا كورة، فقد أنهي الأهلي اتفاقه مع بوبو وينتظر فقط نتائج تلك الجلسة مع إدارة فيوتشر ومن ثم التوقيع الرسمي بعدها مع اللاعب ليتم الإعلان عن الصفقة، ثم بقية الصفقات الجديدة بالتتابع بعد مباراة سيراميكا كليوبترا بالدوري.

ويريد الأهلي انتهاج سياسة جديدة تتلخص في التخلص من أي لاعب يعاني من إصابات متكررة مهما كانت درجة القناعة بمستواه واداؤه، حتى لا يضطر النادي إلى صرف أموال باهظة كمرتبات دون تحقيق استفادة فنية للفريق.

يذكر أن الأهلي يواجه فريق الإسماعيلي مساء اليوم، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 من عمر الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 63 نقطة، فيما يأتي الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.