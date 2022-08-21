مقارنة بالأرقام بين كين وأجويرو في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كسر هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، رقم سيرجيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي السابق، في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، لكن من منهما يملك أرقامًا تهديفية أفضل في المسابقة؟.

كين سجل هدفه رقم 185 بقميص توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما هز شباك ولفرهامبتون أمس السبت في افتتاح الجولة الثالثة من الموسم الجاري.

وتخطى كين رقم أجويرو، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز تسجيلًا للأهداف بقميص فريق واحد.

وقال كين، في تصريحات لشبكة "BT Sport" البريطانية، تعليقًا على رقمه الجديد "لقد كانت 9 أو 10 سنوات رائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أتمنى أن تستمر هذه السنوات، أنا أحب التسجيل دائمًا".

وأضاف المهاجم الدولي الإنجليزي "تسجيل الأهداف مهم لكن الأهم هو فوز الفريق بالمباريات وبداية الموسم بشكل جيد وهذا ما فعلناه".

لكن كين مازال يحتل المركز الرابع في قائمة الأكثر تهديفًا بشكل عام في المسابقة، إذ يسبقه الثلاثي أندرو كول (187 هدفًا)، وواين روني (208 أهداف)، وآلان شيرر (260 هدفًا).

ويلعب كين، صاحب الـ29 عامًا، في صفوف توتنهام منذ عام 2013، بينما لعب أجويرو، صاحب الـ34 عامًا الذي أعلن اعتزاله، مع مانشستر سيتي في الفترة من 2011 حتى 2021.

ورغم أن كين يتفوق على أجويرو في عدد الأهداف، إلا أن المهاجم الأرجنتيني يملك معدلًا تهديفيًا أفضل.

وفيما يلي نستعرض مقارنة رقمية بين كين وأجويرو في الدوري الإنجليزي الممتاز:

هاري كين

المباريات: 285

المباريات أساسيًا: 267

المباريات بديلًا: 18

الأهداف: 185

التمريرات الحاسمة: 43

الأهداف من ركلات الجزاء: 28

المعدل التهديفي: هدف كل 128.7 دقيقة

معدل الأهداف بدون ركلات جزاء: هدف كل 150.7 دقيقة

معدل المساهمة (التسجيل أو الصناعة): مساهمة كل 103.8 دقيقة

سيرجيو أجويرو

المباريات: 275

المباريات أساسيًا: 235

المباريات بديلًا: 40

الأهداف: 184

التمريرات الحاسمة: 47

الأهداف من ركلات الجزاء: 27

المعدل التهديفي: هدف كل 108 دقائق

معدل الأهداف بدون ركلات جزاء: هدف كل 126 دقيقة

معدل المساهمة (التسجيل أو الصناعة): مساهمة كل 83 دقيقة