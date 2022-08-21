"زون 7" والشعوذة.. سر السحر الأسود داخل ليفربول وجنون كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد وهادي المدني:

في عقل يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، ما تعرضه له النادي يبدو مثل الشعوذة، فقد عبر عن الأمر بأن "هناك ساحرة داخل النادي" تمارس أعمال سحرية.

بينما يستعد ليفربول إلى المباريات الأولى في موسمه من الدوري الإنجليزي، كان اللاعبون يتساقطون بسبب الإصابات التي ضربت صفوف الفريق.

بعض الإصابات كان يدرك كلوب أبعادها، فإبراهيما كوناتي تعرض لإصابة في الركبة في فترة الإعداد، تياجو وأوكساليد تشامبرلين تم استبعادهم قبل بداية الموسم للإصابة، وديوجو جوتا تعرض لإنتكاسة بعد إصابة عضلية في تايلاند.

بعد ذلك جاء آخرون، جويل ماتيب واجه مشكلة على مستوى عضلات الفخذ، بينما كان جو جوميز يواجه مشكلة بسيطة، ونفس الشيء بالنسبة لجوردان هندرسون، بينما لم يكن بقدور روبرتو فيرمينو البقاء بين البدلاء في مباراة كريستال بالاس.

بعد أسبوع، مع مباراة إلى أولد ترافورد مساء الإثنين، فيرمينو لائق ومتاح، هندرسون بخير، ويقول كلوب أن جو جوميز سيبدأ، حتى أنه رجح عودة نابي كيتا، ولا يزال هناك مجموعة خارج الحسابات ولكن يجب أن يشعر كما لو أن اللعنة قد تلاشت قليلاً.

المعاناة التي تعرض لها ليفربول خلال بداية الموسم، لكن تكن منحصرة عليه، بل أن الجار ايفرتون مر بنفس المشكلة وغاب عنه في بداية الموسم 7 لاعبين، ونفس الأمر مع ليدز يونايتد.

لكن ما هو السبب وراء كل هذا؟

يقول الخبراء، بأن الأمر يرجع إلى جدول المباريات، فالموسم الماضي انتهى متأخرًا، والموسم الجديد بدأ مبكرًا، مع وجود سفر مسافات طويلة حول العالم، وهذا ما جعل الأزمات تظهر.

هناك ما يسمى تكنولوجيا "زون7" تلك التي تم انتاجها من خلال شركة ذكاء اصطناعي، مقرها "سيليكون فالي" ويتم استخدامها من جانب أندية ليفربول، ليدز يونايتد، رانجرز، وهال سيتي، من أجل تتبع الحالة البدنية للاعبين، ويصلون إلى بيانات من آلاف الإصابات السابقة للتنبؤ بموعد حدوثها المحتمل وبالتالي منعها.

شرح المشكلة

قال ريتش بوكانان مدير "زون7" لصحيفة "ذا ميل": "لعب عدد أكبر من الأندية حتى نهاية مايو الموسم الماضي، وهذا اكثر من المعتاد، سواء على مستوى الموسم المحلي أو مباريات البطولات الأوروبية".

وتابع: "هذا يعني أن المزيد من اللاعبين بدأوا تدريبات موسم الإعداد في وقت متأخر بسبب الحاجة إلى الراحة العقلية والبدنية الكافية، وقد أدى ذلك إلى تكثيف فترة الإعداد بالنسبة للكثيرين بسبب تحديات مواعيد المباريات هذا الموسم."

وأضاف: "لقد أدت فترة الإعداد القصيرة إلى أن يكون لدى اللاعبين عمومًا وقت أقل للتعامل بشكل تدريجي مع المتطلبات البدنية المطلوبة في أعلى مستويات كرة القدم للأندية، وقد إزداد هذا التأثير تعقيدًا من خلال استضافة بطولة أوروبا الصيف الماضي."

وأضاف: "العامل الآخر هو برامج فترة الإعداد التي يتسم بالدافع التجاري، والتي شهدت انتعاشًا بعد التوقف الناجم عن فيروس كورونا وزادت من تفاقم الأمر وقت التدريب القليل نسبيا".

واستطرد :"أمضى اللاعبون وقتًا طويلاً في السفر عبر مناطق زمنية متعددة والتنافس في ظروف مختلفة، وقد أدى هذا بدوره إلى إعاقة قدرتهم على التعافي من اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية والاستفادة من التعرض للتدريب والإيقاع.

وأردف: "ومع ذلك، موجة الإصابات هذه ربما لا تكون ظاهرة جديدة، عادة ما نرى ارتفاعًا في مخاطر الإصابة في بداية الموسم التنافسي، للتخفيف من ذلك، ستحاول الأندية إدارة عبء العمل الفردي للاعبين مع الموازنة في الوقت نفسه بين متطلبات جدول المباريات واحتياجات التدريب للفريق."

أزمة ليفربول تحديدا

جاء ليفربول إلى الموسم على خلفية حملة شهدت استمرارهم في مختلف المنافسات، حتى النهاية، في جميع المسابقات الأربع، ومع مجموعة أساسية من اللاعبين.

في الموسم الماضي، في الدوري الإنجليزي، كان لديهم تسعة لاعبين خاضوا 2300 دقيقة على الأقل، ولا يوجد ناد آخر لديه أكثر من سبعة، جميع الأندية الستة الكبرى الأخرى لديها خمسة، باستثناء تشيلسي، الذي كان لديه ثلاثة.

بدأ ثمانية من هؤلاء اللاعبين التسعة ما لا يقل عن 40 مباراة في جميع المسابقات، الشخص الوحيد الذي لم يفعل ذلك، جوتا، بدأ في 39 مباراة، بينما بدأ فيرجيل فان ديك 51 مباراة.

يسأل بن دينري ، محلل الإصابات في "بريمير إنجريز": "ما مدى تأثير محاولة ليفربول من أجل المنافسة على 4 بطولات على اللاعبين؟.. لقد كان للمتطلبات البدنية المتمثلة في وضع الجسد خلال تحدي مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع تأثيرًا، ونرى لاعبين منهكين بعض الشيء يبدأون الموسم."

لقد أنهوا الموسم في وقت متأخر ، وبدأوا هذا الموسم مبكرًا بعض الشيء ، وكان لديك تلك المباريات في دوري الأمم بينهما. انها ليست مجرد مطالب جسدية ولكن الجهد النفسي لإعداد نفسك.

على الرغم من ذلك ، فإن لدى دينري نظرية، يُظهر تحليل البيانات لإصابة ليفربول على مدار المواسم القليلة الماضية، إلى حد كبير، أن لاعبيهم لم يبقوا خارج الملعب لفترة طويلة، ويزيد من هذا الأمر صعوبة الاعتماد على مجموعة ثابتة من اللاعبين بشكل متكرر.

في موسمي 2019-2020 و2020-2021، عاد حوالي 77-78٪ من لاعبي ليفربول المصابين في خمس مباريات أو أقل، وشهد الموسم الماضي، وهو أول استخدام لهم لتقنية "زون 7" لتحديد أنماط الإصابة والتنبؤ بظهور المشاكل، ارتفاعًا بنسبة 86%.

في الموسم الماضي، عاد لاعبو ليفربول المصابون إلى اللعب في المتوسط بعد 26.4 يومًا، كان الرقم للموسم السابق 42.5 ، على الرغم من أن هذا شمل إصابات طويلة الأمد لفيرجيل فان ديك وجو جوميز وجويل ماتيب، ومع ذلك، كان الموسم الذي سبقه متوسم العودة فيه من الإصابة، بعد 31.5 يومًا.

حللت تقنية "زون 7" كل شيء بداية من بيانات المباريات والتدريبات إلى قوة اللاعب ونومه ومستويات التوتر والإبلاغ عندما يكونون أمام مخاطرة، عندما يكونون كذلك، فإنه يصدر أصواتًا على أحد التطبيقات مع فريق العمل في ليفربول، إما كلوب أو الدكتور أندرياس شلمبرجير، رئيس التعافي والأداء بالنادي - ويجب اتخاذ قرار، هل من الأفضل إذن أن يبدأ جوميز على مقاعد البدلاء أمام بالاس حتى يتمكن من البدء في أولد ترافورد في أفضل حالاته؟

يعتقد دينري أنه مع ظهور هذا النوع من التكنولوجيا، يمكننا أن نرى زيادة في عدد الإصابات، مع فقدان المزيد من اللاعبين للمباريات، لكنهم سيعودون بشكل أسرع، تفوت مباراة هنا بدلاً من خطر فقدان ستة أو سبعة أو ثمانية مباريات في وقت لاحق.

النتيجة النهائية

قال تال براون مؤسس "زون7" لصحيفة ديلي تلغراف في مايو: "هؤلاء من قدامى اللاعبين في الدوري الإنجليزي، إنهم ليسوا مجرد بعض الأشخاص من وادي السيليكون يتجولون بجداول بيانات".

في الموسم الماضي، تعرض ليفربول لـ39 إصابة وغابوا 968 يومًا، بانخفاض عن إجمالي الموسم السابق البالغ 1722، في غضون ذلك، أصيب نيوكاسل بـ 29 إصابة لكنه خسر 1168 يومًا.

في موسم مثل هذا ، ستقام مباريات دوري أبطال أوروبا قريبًا كل أسبوع، وكأس العالم في الشتاء، عندما تشهد الأندية عادةً ارتفاعًا في الإصابات، نادرًا ما يكون التعامل مع اللاعبين ولياقتهم البدنية أمرًا بالغ الأهمية.

في الأسبوع الماضي، بالنسبة إلى كلوب، ربما شعرت وكأنه لعنة. على المدى الطويل، نأمل أن تكون نعمة.