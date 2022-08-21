موسيماني عن تاو: لم أدمر مسيرته الاحترافية.. هو يلعب مع نادي كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي، عن مواطنه بيرسي تاو، بعد أن كان السبب الرئيسي في استقدامه إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال موسيماني في تصريحات لشبكة "سيتي بيرس" الجنوب إفريقية: "كان تاو في برايتون ولكن مدربه وضعه خارج خططه للموسم الجديد، وعندها تحدثت معه وأخبرته بأنه إذا لم يكن هناك عروضًا من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، بإمكانه العودة لإفريقيا والمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية".

وأضاف موسيماني: "حزين بالطبع لترك بيرسي تاو وحيدًا في الأهلي، لقد تركته مع ناد كبير، لكنني اتخذت قرار يتعلق بمسيرتي كمدرب، وأتفهم مشاعره حاليًا".

وواصل: "يقول البعض أنني قتلت مسيرته الكروية، بأي حال من الأحوال، تحدثت معه وبيرسي شخص ذكي ويعرف جيدًا ما يريده، فهو الشخص الذي يستطيع جيدًا اتخاذ قراراته ولن ينهي مسيرته الكروية بقرار خاطئ".

وأتم المدرب الجنوب إفريقي: "عندما كنت هناك كانت الأمور مختلفة، أنا الآن لست متأكدًا من مشاعره، لا أعرف لكنها مختلفة بالطبع عما شعر به وأنا مدربه في الأهلي، لكن ضمير مرتاح لما حدث، وأعتقد أنه لديه خطط مستقبلية ستفيده هو أيضًا مع الفريق".

وكان الأهلي قد أعلن في شهر يونيو الماضي، فسخ تعاقده مع بيتسو موسيماني بالتراضي، وقام بتعيين البرتغالي ريكاردو سواريش خلفًا له.