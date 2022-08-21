شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يقترب من صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من التعاقد مع لاعب جديد من ريال مدريد الإسباني بعدما جلب العام الماضي، الفرنسي رافائيل فاران.

نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يقترب من صفقة جديدة

وأعلن المان يونايتد الأسبوع الماضي توصله لاتفاق مع النادي الملكي بشأن ضم لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو بمجرد اجتيازه الفحوصات الطبية.



وبذلك، سيضم النادي الإنجليزي بين صفوفه 3 لاعبين من الجيل الذهبي للميرينجي، الذي توج مع الفريق بعدد هائل من الألقاب، على رأسها دوري أبطال أوروبا.

وسيشهد الموسم الحالي تواجد الثلاثي كريستيانو رونالدو، رافائيل فاران وكاسيميرو مع الشياطين الحمر بعدما لعبوا معا بقميص الريال.



لكن مانشستر يونايتد سيكون في حرج بالغ بسبب عدد ألقابه في بطولة دوري الأبطال، في ظل وجود هذا الثلاثي الذهبي.

ويملك المان يونايتد 3 ألقاب على مدار تاريخ مشاركاته في التشامبيونز ليج، توج بها أعوام 1968، 1999 و2008.

في الوقت ذاته، فإن ثلاثي ريال مدريد السابق، يملك في جعبته ألقابا أكثر من المان يونايتد، أقلهما فاران، الذي توج مع اللوس بلانكوس بـ4 ألقاب، أعوام 2014، 2016، 2017 و2018.

أما رونالدو وكاسيميرو، فيملك كل منهما 5 ألقاب، لكن الأسطورة البرتغالي فاز بأحدها بقميص مانشستر يونايتد عام 2008، فيما نال 4 أخرى مع الريال رفقة فاران.

أما لاعب الوسط البرازيلي، فشارك الثنائي ألقاب 2014، 2016، 2017 و2018، قبل أن يتوج هذا العام باللقب مجددا للمرة الخامسة.

كشف سيباستيان كيل، المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند الألماني، عن الجهد الذي بذله ناديه لإيضاح حقيقة التفاوض مع كريستيانو رونالدو.

وكان هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند، نفى يوم الجمعة، التكهنات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بشأن رونالدو، قبل أن يخرج كيل ليؤكد "كريستيانو رونالدو لن ينتقل إلى بوروسيا دورتموند، هكذا الأمر".



وأشار كيل إلى أنه لم تجر أي اتصالات مع قائد المنتخب البرتغالي، وأن النادي لم يتطرق إلى هذه المسألة من الأساس.

وأوضح كيل لصحيفة "بيلد" اليوم الأحد "هناك إفراط في الحديث بشكل مثير، لكننا قمنا ببعض الأمور خلال الأيام الماضية لوقف هذه الشائعة".

يأتي ذلك في ظل التكهنات المحيطة بمستقبل صاحب الـ37 عاما، حيث أفادت تقارير صحفية بأن اللاعب عرض نفسه على النادي الألماني مؤخرا، وهو ما يناقض تصريحات كيل.

سيباستيان كيل

وأكد كيل أن رونالدو "لاعب مذهل بالتأكيد، لاعب من طراز عالمي، لكن إذا قيل أنه مهتم بمنافسات البوندسليجا فهذه ليست قضيتنا".

ولا يشعر "الدون" بالسعادة في مانشستر يونايتد، حسب التقارير، حيث ذكرت شبكة "سي بي اس سبورتس" التليفزيونية الأمريكية هذا الأسبوع، أن دورتموند يمثل الفرصة الأخيرة لرونالدو هذا الصيف من أجل الرحيل.

من جانبها ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن رونالدو لا يزال لديه خيارين، ناديه السابق سبورتينج لشبونة البرتغالي أو دورتموند.

لكن تصريحات مدير دورتموند تجعل الخيار الوحيد أمام رونالدو حال رحيله عن مانشستر يونايتد، هو العودة إلى سبورتنج لشبونة.

يستهدف ليفربول ومانشستر يونايتد، تحقيق الانتصار الأول لهما في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حين يلتقيان يوم الاثنين المقبل.

وخسر مانشستر يونايتد أول مباراتين له في البريميرليج بينما تعادل ليفربول فيهما، في بداية باهتة لعملاقي الكرة الإنجليزية.



وقبل مباراة الفريقين على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، تبدو حظوظ "الريدز" أكبر من مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.



لم يسبق لفريق ليفربول في عهد المدرب الألماني يورجن كلوب، أن بقي دون تحقيق أي انتصار في أول 3 جولات بالدوري الإنجليزي، وهو الأمر الذي سيحدث لم لو ينتصر على يونايتد.



وفشلت كتيبة كلوب في الفوز بأول مباراتين في الدوري الإنجليزي، حيث سقط ولاعبوه في فخ التعادل الإيجابي مرتين 2-2 مع فولهام، ثم 1-1 أمام كريستال بالاس.

يمتلك محمد صلاح نجم فريق ليفربول، سجلًا رائعًا ضد مانشستر يونايتد سيكون داعمًا للفريق في كلاسيكو الكرة الإنجليزية المرتقب.

والتقى صلاح مع مانشستر يونايتد في 10 مباريات سابقة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 2 بإجمالي 11 مساهمة تهديفية، منها 5 أهداف كاملة في الموسم الماضي فقط.

ويستهدف صلاح زيادة غلته التهديفية هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفا في التعادل 2-2 مع فولهام، من أجل المنافسة مبكرا على لقب هداف المسابقة.