شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مباريات تحسم مثلث الهبوط فى جدول الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت مسابقة الدوري العام من الأمتار الأخيرة، واشتعل صراع القاع فى آخر 3 جولات من عمر المسابقة المحلية، خاصة بين المقاولون العرب، والجونة، وإيسترن كومباني، بعدما تساوت الفرق الثلاث فى الرصيد بـ 29 نقطة، وباتت المواجهات المباشرة هى العنصر الحاسم في ترتيب الفرق.

وكان فريق مصر المقاصة قد هبط رسمياً إلى القسم الثاني بعد توقف رصيده عند النقطة 15 فى المركز الأخير.

ويتبقى لكل فريق من الفريق الثلاثة 3 مباريات قبل الوصول إلى نهاية المسابقة المحلية.

وجاءت المباريات المتبقية للمقاولون العرب صاحب المركز الـ 15 في الدوري كالتالي:

ـ المقاولون العرب وفاركو: 23 أغسطس على استاد عثمان أحمد عثمان

ـ المقاولون العرب والاتحاد لسكندري: 26 أغسطس على استاد الأسكندرية

ـ المقاولون العرب والمصري: 29 أغسطس في برج العرب

بينما جاءت المباريات المتبقية للجونة صاحب المركز الـ 16 كالتالي:

ـ الجونة وسموحة في الجولة 32: 23 أغسطس

ـ الجونة وفيوتشر فى الجولة 33: 26 أغسطس

ـ الجونة وبيراميدز في الجولة 34: 29 أغسطس

وأخيراً جاءت المباريات المتبقية لإيسترن كومباني صاحب المركز الـ 17 كالتالي:

ـ إيسترن كومبانى والإسماعيلى فى الجولة 32: 23 أغسطس

ـ إيسترن كومبانى والبنك الأهلى فى الجولة 33: 26 أغسطس

ـ إيسترن كومبانى والزمالك فى الجولة 34: 29 أغسطس.